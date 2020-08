Timvikarie inom vård och omsorg 2020 - Örnsköldsviks kommun - Apotekarjobb i Örnsköldsvik

Prenumerera på nya jobb hos Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun / Apotekarjobb / Örnsköldsvik2020-08-26I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.2020-08-26Vi söker undersköterskor, vårdare, stödassistenter och personliga assistenter som är intresserade av att arbeta som timvikarier vid behov inom välfärdsförvaltningen.Vi ger stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Arbetstiderna är dag/kväll eller natt båda med helgtjänstgöring, inom LSS förekommer även sovande jour.Vi söker dig som har fyllt 18 år. Det är viktigt att du har förmåga att på ett professionellt sätt bemöta människor utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Som person är du självgående och stresstålig med individen i fokus. Du är empatisk och ansvarskännande samt har lätt för att samarbeta med andra. Du har god social förmåga och trivs med att arbeta på ett flexibelt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort krävs i de flesta av våra verksamheter.Meriterande är utbildning inom vård- och omsorg, barn och fritid, pedagogik samt erfarenhet av arbete med äldre eller personer som har funktionsnedsättning.För arbetet krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, skriva vårddokumentation samt erhålla medicin delegering.Vi ser gärna att du lämnar kontaktuppgifter till dina referenser, direkt vid ansökan.Enligt lag så måste alla som arbetar inom verksamheter med barn under 18 år uppvisa ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister vid anställningstillfället. Ett sådant utdrag kan du beställa från https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Örnsköldsviks kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.Vi rekryterar löpande beroende på verksamheternas behov.Våra verksamheter:Särskilt boende (vård-och omsorgsboende/servicehus/demensboende)Du stödjer äldre personer som bor på ett boende med det de inte klarar av själva. ex. medicin, personlig hygien, vardagsbestyr och sociala aktiviteter.Ordinärt boende (hemtjänst)Du besöker personer i deras hem och stödjer brukare med ex. medicin, personlig hygien, vardagsbestyr, ledsagning och vardagliga aktiviteter. Arbetet är flexibelt och självständigt. Du träffar människor i alla åldrar som fått beviljat stöd. B körkort är ett krav.LSS boendeDu ger stöd och service till personer som har begåvningsmässig funktionsnedsättning eller på grund av annan funktionsnedsättning har svårigheter i den dagliga livsföringen. Du arbetar på boende med barn/ unga eller vuxna. Du stödjer personer i vardagen på boendet och följer med på olika aktiviteter. Oftast krävs B körkort.Personlig assistentDu ger stöd och service till personer som har funktionsnedsättning eller varaktiga sjukdomstillstånd. Du är den förlängda armen i olika situationer oavsett om det är hemma hos personen eller på offentliga platser. Du jobbar ofta ensam. Pälsdjur kan förekomma. Oftast krävs B körkort.I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.Varaktighet, arbetstid0-100%. Tillträde: Enligt överenskommelse SäsongsanställningFast timlön/månadslönSista dag att ansöka är 2020-12-18Örnsköldsviks kommun5333263