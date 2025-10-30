Timvikarie inom häst och ridning
Lärande i Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärande i Sverige AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas - under skoltiden och i framtiden.
Arbetsbeskrivning - Uppdraget som lärarvikarie Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Vi behöver dig på timmar, när ordinarie lärare är sjuk eller borta. Du är flexibel och kan antingen följa en given planering, eller med stöd av övriga lärare planera och genomföra en lektion både teoretiskt eller praktiskt. Vår undervisning inom häst och ridning sker mestadels i våra stall i Solna och i Botkyrka, vi ser att du kan undervisa i ett av stallen, men gärna båda. Urval och rekrytering sker löpande och tillträde sker snarast.Publiceringsdatum2025-10-30Kvalifikationer
Vi ser att du har god pedagogisk insikt och erfarenhet och kan tänka dig att arbeta på timmar när behovet i verksamheten uppstår.Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har god kunskap och erfarenhet om hantering av hästar, stalltjänst samt erfarenhet som ridlärare. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Vi har valt rekryteringsväg för denna tjänst och önskar därför inte bli kontaktade av rekryterings- eller bemanningsföretag, samt andra säljare av liknande tjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6938". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892) Arbetsplats
Realgymnasiet Stockholm Kontakt
Biträdande rektor
Johan Willgard johan.willgard@realgymnasiet.se 0721853965 Jobbnummer
9582421