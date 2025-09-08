Timvikarie inom förskola och skola
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Arbetsuppgifter
Vi kan erbjuda dig ett kreativt och meningsfullt arbete på våra förskolor, fritidshem och grundskolor i Kalmar kommun.
Huvuduppdraget som timvikarie är att vid vår ordinarie personals frånvaro skapa förutsättningar till en skola/förskola som ger elever och barn möjlighet att utvecklas och lära sig i en kreativ och trygg miljö för deras måluppfyllelse. Vi söker timvikarier som är engagerade, ansvarstagande med god samarbetsförmåga, som på ett självständigt sätt kan bedriva undervisning och aktiviteter vid vår ordinarie personals frånvaro.
Rekryteringen innebär att vi i förväg har kommit överens om villkoren för kommande anställningar och att du finns som bokningsbar timvikarie i vårt system. Anställning sker de dagar som du tackar ja till att arbeta och då är den aktuella förskolans eller grundskolans rektor din chef.
Arbetet passar dig som under en begränsad tid vill testa på arbete inom skolan. Du kanske har pågående pedagogikstudier eller är nybliven pensionär och har lite tid över?Kvalifikationer
Vi söker personal med pedagogisk utbildning eller har en pågående pedagogikutbildning, alternativt har du tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Du är en god förebild och klarar av att möta barn och elever på deras nivå. Ditt ansvar är att erbjuda en god omsorg och säkerställa barns och elevers trygghet i det vardagliga arbetet.
Svenska är det gemensamma arbetsspråket i våra verksamheter och du behöver ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du har godkända gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik. Du har avklarade eller pågående studier i pedagogik, alternativt dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och unga.
Du har ett flexibelt förhållningssätt till arbetstider eftersom arbetet innebär att du kan bokas med kort varsel, du lägger själv in din tillgänglighet och vi bokar dig via smsförfrågan. Kalmar kommun har förskolor och grundskolor inom hela kommunen och du behöver kunna transportera dig inom hela kommunen.
Vi förväntar oss att du har grundläggande digital kompetens och tillgång till smartphone. Detta är nödvändigt för att kunna hantera din anställning och för din administration i bokningssystemet.
Om du går vidare i rekryteringen kommer vi be dig lämna in tre referenser från verksamheter inom skola, barnomsorg, ungdomsledarskap samt din senaste anställning.
Då arbetet innebär arbete inom skola behöver du i samband med intervju visa upp ett aktuellt (ej äldre än en månad) utdrag ur polisens belastningsregister.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Timlön
Kontakt
Systemförvaltare
