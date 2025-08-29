Timvikarie i sommar
Vadstena kommun, Bemanningsenheten / Undersköterskejobb / Vadstena Visa alla undersköterskejobb i Vadstena
2025-08-29
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vadstena kommun, Bemanningsenheten i Vadstena
Vadstena kommun behöver rekrytera nya timvikarier till våra två vård och omsorgsboenden, våra hemtjänstgrupper men även till våra LSS-verksamheter. Det krävs av dig att du är en trygg och självständig person som kan klara av ensamarbete dag som natt.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
I arbetet kommer du möta och hjälpa människor som på grund av olika funktionsnedsättningar eller ålder inte klarar den dagliga vardagen själva.
Vi arbetar alltid för att ge en så god vård och omsorg som möjligt och lägger stort fokus på varje individs rätt till självbestämmande, trygghet, gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet. Kvalifikationer
För att arbeta hos oss ska du vara ansvarsfull och ha god arbetsmoral. Vi söker positiva medarbetare som har ett gott bemötande mot alla. Önskvärt om du har tidigare erfarenhet inom liknande yrken och utbildning inom området ses som meriterande. Det krävs att du har god datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. För att kommunicera med kollegor, vårdtagare och anhöriga men även vid kontakt med övriga vårdaktörer. Inom vissa enheter finns det krav att du har B-körkort.
Du behöver kunna arbeta på obekväma arbetstider, det vill säga både dag, kväll, helg och eventuellt natt.
Arbetstillstånd
Innan Vadstena kommun kan anställa någon som kommer utanför ett EU/EES land måste vi som arbetsgivare kontrollera om du som arbetssökande har rätt att arbeta i Sverige. Till en eventuell intervju behöver du ta med handlingar som styrker din rätt till att arbeta i Sverige.
ÖVRIGT
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem som du når via länken under "ansökan". Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare och rekryterare.
Beställ ett belastningsregister och ta med detta vid en ev intervju, klicka här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/blanketter---hvb-hem-familjehem/
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera relevant information för tjänsten i ditt CV. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274899". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena kommun
(org.nr 212000-2825) Arbetsplats
Vadstena kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsenheten bemanningsenheten@vadstena.se Jobbnummer
9482675