Timvikarie i fritidshem och grundskola F-9
2025-09-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Pilträdsskolan är en friskola med ca 300 elever som har värdeorden kunskap, trygghet och elevens unika värde. Skolan startades 1994 och bedriver undervisning i skolår F-9 samt fritidsverksamhet. I anslutning till skolan finns Pilträdets förskola för barn 1-5 år. Huvudman är Stiftelsen Källan i Västerås. Skolan finns på Vallby och är en mångkulturell skola.
Vi söker nu dig som vill arbeta som timvikarie hos oss när ordinarie personal är sjuk eller ledig. Du är en bra förebild, kan arbeta självständigt och känner att du kan bidra till en trygg miljö och uppmuntra elever till lärande. Vi ställer höga krav gällande att passa tider, flexibilitet, samarbetsförmåga och social kompetens. För att få arbeta inom skolverksamhet måste du uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister.
Du behöver kunna arbeta både korta 4-5h och långa 8h pass så det kan vara bra att ha en annan sysselsättning också. Vi söker i första hand vikarier som kan ta egen undervisning. Beskriv gärna vilken ålder och vilka ämnen du kan tänka dig att vikariera i.
Vi ser mångfald som en styrka och vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vill du vara med och utveckla skolan tillsammans med oss är du välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Via mail
E-post: jobb@piltradsskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare Stiftelsen Sion
Loftbodsvägen 5 (visa karta
)
724 80 VÄSTERÅS Arbetsplats
Stiftelsen Källan Kontakt
Rektor
Sofia Guclu-Nordin sofia.guclu-nordin@piltradsskolan.se 073-9822902 Jobbnummer
