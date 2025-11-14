Timvikarie grundskola
2025-11-14
Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor - hela barnet hela vägen!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Timvikarie till Nyhamnsskolan
Ett viktigt och flexibelt uppdrag, bli en del av vårt team!
Att arbeta som timvikarie hos oss innebär att du gör skillnad varje dag. Du hoppar in när ordinarie personal är frånvarande och bidrar till att undervisningen och omsorgen fungerar som vanligt. Det kan även bli aktuellt med ett vikariat under en termin. Det är ett flexibelt arbete med varierande arbetstider som ger dig värdefull erfarenhet av skolans värld och möjlighet att utvecklas.
Som timvikarie behöver du kunna vara tillgänglig med kort varsel. Du kan komma att arbeta i olika delar av verksamheten från klassrummet i årskurserna F9.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
* Som är modig
* Ansvarstagande och trygg i dig själv
* Har ett genuint intresse för att arbeta med barn och elever
* Förmåga att skapa lugna och goda relationer
* Beredd att följa våra rutiner och bidra till en trygg och lärande miljö enligt skolans skolans värdegrund
* Hos oss får du möjlighet att göra skillnad, varje dag
ÖVRIGT
Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
