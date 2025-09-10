Timvikarie (gärna lärarstudent) matematik och andra ämne
Victum Gymnasium AB / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2025-09-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Victum Gymnasium AB i Helsingborg
Om jobbet
Victum gymnasium har tre program, introduktionsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. På skolan finns 220 elever och 18 lärare.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Vi söker timvikarier som kan rycka in när personal är borta. Det kan antingen vara planerad frånvaro eller frånvaro som uppstår med kort varsel. Arbetsuppgifterna består av att gå in för ordinarie lärare och ta hand om undervisning och elever. Du får en lektionsplanering men behöver kunna leda arbetet och skapa god ordning i klassrummet.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har någon erfarenhet av ungdomar och undervisning i någon form. Det är viktigt att du är positiv och lugn i ditt sätt med eleverna.
Om du är lärarstudent är det meriterande.
ÖVRIGT
Utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav för tjänsten.
Rekrytering sker löpande. Skicka in ett personligt brev där det framgår vilka meriter och vilken erfarenhet du har. Timanställning 175 kr/h. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: casandra.ikonen@victumgymnasium.se Arbetsgivare Victum Gymnasium AB
(org.nr 556488-9482)
Järnvägsgatan 13 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
Victum Hälsogymnasium Aktiebolag Jobbnummer
9501137