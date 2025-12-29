Timvikarie fritidsledare, Bredsand och Opalens fritidsgårdar, biograf, aula
2025-12-29
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt jobb? Gör skillnad - vi behöver dig som vill arbeta som timvikarie på Bredsand och Opalens fritidsgårdar inom Kultur- och fritidsförvaltningen.
Ungdomsavdelningen har Sundsvalls kommuns uppdrag att arbeta med ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter, i uppdraget ingår även att ansvara för kommunens fritidsgårdar. Enheten Bredsand och Opalen ansvarar också för uthyrning och drift av Opalens biograf och aula. Biografen visar årligen 110 biofilmer och hanterar flertalet större arrangemang. Läs mer om oss här: https://www.ungisundsvall.se/motesplatser/sundsvalls-fritidsgardar/opalen/
Så här bidrar du i rollen som timvikarie
I rollen som timvikarie arbetar du tillsammans med ordinarie personal kvällstid på fritidsgårdarna och vid behov på arrangemang. I arbetet som timvikarie ingår bland annat att:
- Skapa en trygg, inkluderande och rolig miljö för ungdomar.
- Planera och genomföra aktiviteter.
- Bygga relationer som stärker ungas delaktighet, hälsa och ansvarstagande.
- Vid behov delta på arrangemang.
- Jobba kvällar och helger.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning eller annan likvärdig utbildning, samt dokumenterad erfarenhet av ungdomsarbete. Har du ett starkt engagemang genom intressen eller hobby är det meriterande. Tekniska och praktiska färdigheter är viktiga, vi förväntar oss att du har god vana av att använda Office-program och digitala verktyg. B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenheter inom evenemangsbranschen som scenmästare eller ljud- och ljustekniker. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Om rekryteringsprocessen
Urval sker löpande. Intervjuer kan förekomma innan sista ansökningsdag, så du är välkommen med din ansökan redan idag. Har du relevant utbildning vill vi att du bifogar betyg/examensbevis i din ansökan. Innan en anställning inom ungdomsavdelningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda processen. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
