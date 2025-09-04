Timvikarie förskola, grundskola och fritidshem
Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB / Barnskötarjobb / Piteå Visa alla barnskötarjobb i Piteå
2025-09-04
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB i Piteå
I Ur och Skur Forsen är en fristående förskola och grundskola i idylliska Sikfors. Förskolan består av två avdelningar med 15 respektive 11 barn. Skolan har idag 40 elever från förskoleklass upp till åk 6, samt en fritidsavdelning.
Vi söker just nu timvikarier som kan hoppa in och jobba med kort varsel när någon i den ordinarie personalgruppen är frånvarande och som kan vara den där värdefulla resursen för alla våra verksamheter.
Vi söker i första hand dig som har en pedagogisk utbildning eller läser en pedagogisk utbildning; som barnskötare, förskollärare eller lärare. Arbetet passar även dig om vill arbeta extra vid sidan om andra studier, arbetar deltid eller som vill prova på att arbeta inom förskolan eller skola för att samla erfarenheter av pedagogiskt arbete.
I din roll som timvikarie ingår att vara med barnen/eleverna och finnas tillhands där behovet finns. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba inom förskola eller skola.
Vi ser fram emot att få just din intresseanmälan! Skriv i din ansökan om du är intresserad av att vara timvikarie på förskolan, skolan eller båda delarna. Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: stina.westbom@sikfors.nu Arbetsgivare Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB
(org.nr 556613-8151)
Sikforsvägen 69 (visa karta
)
942 94 SIKFORS Arbetsplats
i Ur och Skur Forsen Kontakt
Rektor förskolan
Stina Westbom stina.westbom@sikfors.nu 076-833 15 77 Jobbnummer
9493052