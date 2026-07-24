Timvikarie förskola, fritids, skola F-9
Sala kommun / Undersköterskejobb / Sala Visa alla undersköterskejobb i Sala
2026-07-24
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Sala kommun i östra Västmanland har cirka 23 000 invånare och är till ytan länets största. Kommunen har flera mindre tätorter samt Sala stad med ca 13 700 invånare. Sala har genom sin historiska betydelse, främst Sala Silvergruva, sin givna plats på Sveriges karta. Huvudnäringar är jordbruk, turism och småindustri. Sala är en eko-kommun vilket innebär att den gemensamma grunden för alla verksamheter är hållbar utveckling. En långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara utgångspunkten för allt arbete i Sala kommun.
I Sala kommun finns 10 förskolor, 12 grundskolor (varav 2 högstadieskolor), fritidshem samt anpassad grundskola.
Vi söker nu timanställda vikarier som med kort varsel kan arbeta i våra skolverksamheter. Anställningsuppdraget sker på timbasis och är ett så kallat korttidsvikariat.
Som timvikarie i skolan kommer du att undervisa i olika ämnen och möta elever i olika åldrar. Det är skolenheten som bestämmer innehåll och hur lång tid arbetspasset är. En vanlig skoldag pågår mellan ca 08:00 till 15:00 men som vikarie kan du få arbeta från några timmar till en hel dag.
Uppdraget att vikariera på förskola (1-5 år) och fritidshem (6-12 år) innebär att du deltar i det planerade pedagogiska arbetet och ska därmed vara aktiv med barnen. Tänk på att verksamheterna har aktiviteter både inomhus och utomhus oavsett väder. Arbetstider kan variera mellan 06:00 till 18:00 på förskola och fritidshem.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att vara vikarie när ordinarie personal är sjuk eller ledig. Du kommer att ingå i vikarieresursen för förskola, fritidshem och grundskola F-9.
Som timvikarie hos oss kan du få arbeta som barnskötare eller lärare för barn/elever i åldrarna 6 till 16 år. Arbetet som vikarie är omväxlande och roligt men också ansvarsfullt då du även kan vara ensam ansvarig för delar/uppdrag under ett arbetspass.Kvalifikationer
Arbetet som timvikarie är till för och passar dig som vill prova på yrket som barnskötare, fritidspedagog och lärare. Vi söker dig som är en bra förebild, kan arbeta självständigt och känner att du kan bidra till en trygg miljö och uppmuntra barn och elever till lärande. Vi ställer höga krav på dig vad gäller att passa tider, flexibilitet, samarbetsförmåga och social kompetens. Du ska även vara inställd på att kunna arbeta på flera arbetsplatser. Vissa arbetsuppgifter kan kräva speciell kompetens och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen går till på följande sätt:
Du ansöker via kommunens hemsida, http://www.sala.se/ledigajobb
Vi gör urval bland ansökningar och kontaktar dem vi anser är lämpliga och gör en telefonintervju.
För dem vi valt att gå vidare med efter telefonintervjun kallar vi till en intervju/introduktion. (Du ska ha med och visa upp ett giltigt intyg från belastningsregistret.)
Efter intervju/introduktion bestämmer vi om du ska erbjudas timvikariat.
Övriga krav
Anställningsuppdraget sker på timbasis och är en timanställning. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift. Körkort och tillgång till bil.
För att få arbeta inom skolverksamhet måste du visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du beställer utdraget från Polisen, antingen via brev vilket tar ca 2 veckor att få eller beställer det som digitalt brev. Belastningsregistret ska visas upp innan du erbjuds timanställning. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Du som blir anställd ansvarar för att uppdatera din tillgänglighet digitalt i bokningsprogrammet. Om du inte är tillgänglig på en månad och inte kontaktar oss så har vi rätt att avsluta anställningen.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad timanställning
Individuell lönesättningSå ansöker du
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med dig som sökande vill vi att du gör din ansökan digitalt via denna annons.
Upplysningar
Skolkansliet 0224 - 74 80 10
Fackliga kontaktpersoner: Kommunal 010-442 81 83
Om arbetsgivaren
I Sala kommun tar chefer och medarbetare gemensamt ansvar för resultat, arbetsmiljö och utveckling. Arbetet bygger på rätt kompetens, förtroende och delaktighet. Med tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap skapar vi ett enkelt, effektivt och medborgarvänligt arbetssätt som ger hög kvalitet och goda resultat.
Läs mer om Sala på http://www.sala.se/.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sala Kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
733 33 SALA Arbetsplats
Sala kommun Jobbnummer
10010520