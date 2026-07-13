Timvikarie F-9 och fritidshem, Rödsleskolan
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Oskarshamn Visa alla grundskollärarjobb i Oskarshamn
2026-07-13
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Rödsleskolan ligger belägen intill natursköna Döderhultsdalen. Skolan har ca 730 elever fördelade på F-3, 4-6 och 7-9 samt ca 100 personal. Alla pedagoger tillhör ett arbetslag med tillhörande samordnare.
På Rödsleskolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som arbetar för att ge eleverna en bra skoldag. Vi arbetar målinriktat och med stor respekt för varandras likheter och olikheter.
Nu söker vi timvikarier för F-9 och fritidshem som vill bli en del av vår verksamhet på Rödsleskolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Stor vikt läggs på relationer, flexibilitet och ett positivt förhållningssätt.
I rollen som vikarie har du i uppgift att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö och stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Du kommer att få arbeta på olika enheter och ingå i olika arbetslag. Det är ett omväxlande, roligt och spännande uppdrag där du får möjlighet att arbeta med erfarna pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanerna.
Arbetsuppgifter:
• Undervisning i helklass och/eller mindre grupp
• Resurs i elevgrupp
• Värdskap, t.ex. raster
Vikariaten kan sträcka sig från några timmar upp till heltid. Ibland krävs det att hoppa in med kort varsel.Kvalifikationer
Du ska ha fyllt 18 år. Erfarenhet är önskvärt. Vi ser gärna att du har utbildning och/eller arbetserfarenhet inom skola. Du arbetar utifrån en helhetssyn på eleven med respekt för dess individuella behov.
Som timvikarie hos oss förväntas du ha:
En hög ansvarskänsla
God samarbetsförmåga
Förmåga att följa instruktioner noggrant
Förmåga att självständigt se vad som behöver göras
Ett strukturerat och organiserat arbetssätt
Ett flexibelt och anpassningsbart förhållningssätt
Förmåga att vara en trygg och tydlig ledare
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Möjlighet att vara tillgänglig via telefon på morgonen vid behov av arbete med kort varsel
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt ök.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget
Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Begär utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola kostnadsfritt hos polisen.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331516". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Susanna All Carreberg 010-356 0000 Jobbnummer
10000658