Timvikarie, extra till man i Hallstahammar

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hallstahammar
2026-07-28


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Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Vi söker en personlig assistent som vill jobba extra ett par timmar i veckan hos en man i Hallstahammar.

Kunden tycker om sport, att fiska och resa. Ett större intresse för matlagning finns. Han har assistans mellan 9-24, måndag-söndag och förväntar sig att man gör det han inte klarar i skötsel av hem, matlagning och personlig hygien.

Du kommer arbeta som timvikarie och hoppa in vid sjukdom, ledigheter mm. Ibland med kort varsel. Vi hoppas på ett längre samarbete och att du är en person som har hög arbetsmoral och som är ansvarsfull.

Önskvärt är även körkort och tillgång till egen bil.

För anställning hos Alma assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
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Arbetsgivare
Alma assistans AB (org.nr 556791-9062)
734 92  HALLSTAHAMMAR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Kontakt
Theresé Asplund
therese.asplund@friab.se
0709744299

Jobbnummer
10014404

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