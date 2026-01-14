Timvikarie Ekhagens förskola

Ekhagens Förskola Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Lerum
2026-01-14


Vi söker timvikarier
Ekhagens förskola är ett föräldrakooperativ med två avdelningar, beläget nära Lerums station med goda pendlingsmöjligheter.
Vi söker nu fler timvikarier som vill arbeta i barngrupp och bidra till en trygg och aktiv vardag för barnen. Som vikarie deltar du i de dagliga aktiviteterna och stöttar barnen under dagen. Pedagogisk utbildning är meriterande men inget krav. Du behöver ha fyllt 18 år.
Skicka din ansökan till: jobb@ekhagensforskola.se.
För anställning krävs att du kan visa upp ett giltigt registerutdrag från Polisen, som inte är äldre än ett år.
Vi kommer endast återkoppla till er som är aktuella för tjänsten.
Instagram: ekhagens.forskola
https://www.ekhagensforskola.se/
Vi ser fram emot din ansökan!
Ekhagens förskola

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jobb@ekhagensforskola.se

Arbetsgivare
Ekhagens Förskola Ekonomisk Fören
Alingsåsvägen 4 (visa karta)
443 35  LERUM

Arbetsplats
Ekhagens förskola

Jobbnummer
9684889

