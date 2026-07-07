Timvikarie Behandlingshemmet Nyckeln
Siljansnyckeln Aktiebolag / Behandlingsassistentjobb / Mora Visa alla behandlingsassistentjobb i Mora
2026-07-07
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Timvikarie sökes till behandlingshemmet Nyckeln.
Behandlingshemmet Nyckeln i Mora är ett HVB- hem för tjejer och unga kvinnor 16-24år med psykisk ohälsa. Både psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser förekommer. På Nyckeln erbjuder vi både behandling och utredning. En metod i behandlingen utgörs av DBT- färdighetsträning.
Vid Nyckeln finns, socionom, beteendevetare, sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut, behandlingsassistenter och psykiatriker. Målet med behandlingen är att personerna som bor på Nyckeln ska träna på att hantera sina känslor, tankar och beteenden, få en högre livskvalité och uppnå de egna målen. Nyckeln erbjuder klienten en trygg hemtrevlig miljö med tydlig struktur.
Tjänsten I tjänsten ingår att leda och delta i de dagliga aktiviteterna samt skriva journal. Arbetspass enligt schema med dag-, helg- och kvällspass.
Din kompetens: Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska ha respekt för människors lika värde och vara ödmjuk inför människors olika förutsättningar. Det är grundläggande med ett gott bemötande mot både kollegor och de boende. Vi söker en varm, självständig person som har ett professionellt förhållningssätt i arbetet.
Utbildning: 2-årig eftergymnasial utbildning inom området. Exempelvis Socialpedagog, behandlingspedagog, vårdare eller annan utbildning inom psykiatri eller socialt arbete.
Vi vill även att du som söker har erfarenhet av behandlingsarbete, psykiatri eller annat socialt arbete.
Ansökningar hanteras löpande.
Hör av dig om du har några frågor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: johan.krumlinde@siljansnyckeln.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie Nyckeln". Arbetsgivare Siljansnyckeln Aktiebolag
(org.nr 556388-6539)
Box 111 (visa karta
)
792 22 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Siljansnyckeln AB Kontakt
Föreståndare Behandlingshemmet Nyckeln
Johan Knihs Krumlinde johan.krumlinde@siljansnyckeln.se 0705375985, 0705375985 Jobbnummer
9995904