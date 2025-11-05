Timvikarie Barnskötare i Tullinge centralas förskolor
2025-11-05
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker timvikarierande Barnskötare till Tullinge Centrala Förskolor, vill du bidra till en meningsfull vardag för våra barn? Då är du den vi söker!
Tullinge Centrala Förskolor söker dig som är utbildad barnskötare och vill arbeta som timvikarie vid behov.
Du är en viktig resurs som kliver in när vår ordinarie personal är frånvarande. Din främsta uppgift är att vara behjälplig och stötta verksamheten i det dagliga arbetet.
Din roll
Du är en engagerad person som ser varje barns behov och du delar förskolans värdegrund och bemöter varje barn med respekt i den dagliga omsorgen.
Du är flexibel, lyhörd och tar emot instruktioner utifrån de aktuella behoven för dagen.
Du arbetar tillsammans med ordinarie kollegor för att skapa en positiv och meningsfull dag för varje barn och barngrupp.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att arbeta på någon av våra fem centrala förskolor: Grindstugan, Solliden, Nyängsgården, Karlavagnen och Römossen.
Samtliga förskolor har ett lättillgängligt läge, med bekvämt gångavstånd från Tullinge station.
Du blir en del av en väl fungerande organisation som ger våra timvikarier tydliga rutiner och bra stöd i uppdraget.
Du som söker till oss
Kvalifikationer och krav
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har
Barnskötarutbildning (ett strikt krav).
Avslutad och fullständig gymnasieutbildning.
Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift. Vid en eventuell rekrytering kommer ett språktest att genomföras.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i förskolan
För att lyckas i rollen som timvikarie hos oss är det viktigt att du:
Är stabil och trygg i dig själv.
Har en god samarbetsförmåga och är skicklig på att anpassa dig till olika situationer och barngrupper.
Är relationsskapande och bra på att bygga förtroendegivande relationer med både barn och vuxna.
Vill bidra till en god miljö som främjar lek, lärande och utveckling för alla barn.
Kärnkompetenser: Stabil, samarbetsorienterad, relationsskapande.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Ersättning
