Timvikarie, Barnskötare i Täby
2025-09-26
Välkommen till Dibber
Är du den vi söker?
Vi är en förskola med fyra avdelningar, belägen i centrala Täby. Här har vi nära till naturen, en fantastisk gård samt inspirerande pedagogiska miljöer både inne och ute. Hos oss får barnen utforska, leka och lära tillsammans med engagerade pedagoger i en trygg och stimulerande vardag.
Vi söker dig som är engagerad, flexibel i din arbetsuppgifter och har ett genuint intresse för att arbeta med barn i förskoleåldern. Vi ser gärna att du vill arbeta som vikaire vid både kortare och längre frånvaro av ordinarie pedagoger.
Som vikarie hos oss bidrar du till att skapa en trygg, lekfull och lärorik miljö tillsammans med våra pedagoger. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i förskola eller annan verksamhet med barn, men det viktigaste är att du har en varm personlighet, samarbetsförmåga och vilja att bidra till barnens utveckling och glädje.
Vi har en viktig roll och vill att du är med!
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.
Dibber har kollektivavtal genom Almega med Sveriges lärare, Kommunal och Vision (Friskoleavtalet) och erbjuder friskvårdsbidrag, föräldralön, personalstöd, företagshälsovård samt regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta våra medarbetares trivsel och hälsa. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs hos och känner trygghet. Vi vet att ledarskapet är avgörande för att vår verksamhet och våra medarbetare ska må bra och lyckas, därför jobbar vi aktivt med att utveckla våra ledare och säkerställa att de har det stöd de behöver.
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera.
Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
