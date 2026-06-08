Timvikarie / barnskötare
Judiska Förskolan Chinuch i Malmö / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-06-08
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Timvikarier sökes till fristående förskola i Malmö
Vi söker engagerade och trygga timvikarier med utbildning och erfarenhet inom arbete i förskola.
Hos oss blir du en viktig del av verksamheten och bidrar till att skapa en trygg, rolig och utvecklande miljö för barnen varje dag. Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och har ett varmt bemötande gentemot både barn, vårdnadshavare och kollegor. Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Arbeta i barngrupp utifrån förskolans rutiner, värdegrund och pedagogiska uppdrag
Delta i omsorg, lek och pedagogiska aktiviteter
Skapa trygghet och goda relationer med barnen
Samarbeta med arbetslaget i det dagliga arbetetKvalifikationer
Utbildad barnskötare eller annan relevant utbildning
Erfarenhet av arbete i förskola
Kunskap om förskolans läroplan, Lpfö 18
God förmåga att samarbeta och kommunicera
God svenska i tal och skrift
Vi söker dig som
Är trygg, positiv och flexibel
Har ett genuint intresse för barns utveckling, lärande och omsorg
Förstår vikten av att arbeta utifrån förskolans läroplan och värdegrund
Kan arbeta vid ordinarie personals frånvaro med kort varsel
Bidrar till ett gott arbetsklimat
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: sarah.hellstrom@chinuch.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Judiska Förskolan Chinuch I Malmö
211 56 MALMÖ Arbetsplats
Judiska förskolan Chinuch Jobbnummer
9953708