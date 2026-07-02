Timvikarie äldreomsorg och funktionsstöd
Hjo kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Hjo Visa alla undersköterskejobb i Hjo
2026-07-02
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Timvikarier till äldreomsorg, funktionsstöd och hemvård 2026
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du gör skillnad för andra – varje arbetspass?
Nu söker vi timvikarier till äldreomsorgen, funktionsstöd och hemvården i Hjo kommun.
Hos oss blir du en del av en engagerad arbetsgemenskap där du bidrar till att skapa en trygg, värdig och meningsfull vardag för äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller människor med behov av stöd och omsorg.
Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, konkurrenskraftig lön, introduktion och stöttande kollegor. Samtidigt får du värdefull arbetslivserfarenhet och möjlighet att utvecklas i en verksamhet där ditt arbete verkligen betyder något.
På hjo.se kan du läsa mer om våra olika verksamheter och arbetsplatser.
Vem söker vi?
Du behöver inte ha arbetat inom vård och omsorg tidigare. Det viktigaste är att du vill arbeta med människor och har ett respektfullt bemötande.
Vi söker dig som:
är ansvarstagande och lyhörd
samarbetar bra med andra
kan arbeta självständigt
ser vad som behöver göras och tar initiativ
vill bidra till en trygg och meningsfull vardag för andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav för anställning
För att kunna arbeta hos oss behöver du:
ha fyllt 18 år innan anställning påbörjas *då arbetet innebär självständigt vårdarbete vilket inte är tillåtet för minderåriga i enligt med AFS 2012:3 11 §. Bilaga 1 punkt 18 och 21.
kunna kommunicera på svenska i tal och skrift (motsvarande minst SFI D samt godkänd språkbedömning)
ha B-körkort om du söker arbete inom hemvården
kunna visa giltig ID-handling
kunna visa utdrag ur belastningsregistret (högst sex månader gammalt) samt eventuellt arbetstillstånd. Länk Arbete med barn enligt LSS, e-tjänst | Polismyndigheten
Det är meriterande om du har
utbildning inom vård, omsorg eller pedagogik
erfarenhet av arbete inom vård, omsorg eller stödverksamhet.
Är du pensionär?
Har du gått i pension men vill fortsätta arbeta, dela med dig av din erfarenhet eller komplettera din pension?
Du är varmt välkommen att söka. Vi har ett särskilt behov av undersköterskor, vårdbiträden och medarbetare med pedagogisk kompetens, men all relevant erfarenhet är värdefull.
Har du arbetat hos oss tidigare?
Tidigare medarbetare är välkomna att söka igen.
Vi följer reglerna om företrädesrätt enligt LAS och tar alltid interna chefsreferenser på tidigare anställda. Vid återanställning behöver du visa ett nytt utdrag ur belastningsregistret.
Så går rekryteringen till
1Publiceringsdatum2026-07-02Så ansöker du
Skicka in din ansökan via länken i annonsen. Du kan bifoga ditt CV om du har ett. T
2. Intervju
Om din ansökan matchar våra behov kontaktar vi dig för en intervju. Intervjun genomförs oftast digitalt, men kan även ske på plats i stadshuset.
3. Referenser
Efter intervjun får du lämna referenser via vårt digitala referenssystem RefApp.
4. Matchning
Vi matchar dig mot den verksamhet där dina erfarenheter och önskemål passar bäst.
5. Anställning och introduktion
Om du erbjuds arbete skriver vi anställningsavtal, kontrollerar handlingar och planerar din introduktion så att du får en bra start hos oss.
• Tänk på att ansökningshandlingar till en kommun är allmänna handlingar. Har du skyddade personuppgifter hittar du information på hjo.se innan du ansöker.
Vill du veta mer?
På hjo.se kan du läsa mer om Hjo kommun som arbetsgivare. Där hittar du information om våra förmåner, filmer där våra medarbetare berättar om sitt arbete och mer om hur det är att arbeta inom vård och omsorg.
Rekryteringen inför hösten startar under vecka 32, men vissa verksamheter kan rekrytera tidigare om behov uppstår.
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-01 Tillträde enligt överenskommelse . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335441". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hjo Kommun
(org.nr 212000-1728), https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/lediga-jobb/omsorgsstjarna/
Torggatan 2 (visa karta
)
544 30 HJO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjo kommun, Äldreomsorg Kontakt
Helene Jonsson helene.jonsson@hjo.se 0503-352 39 Jobbnummer
9990157