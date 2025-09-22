Timvikarie
Din Personliga Assistans Falköping AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falköping
2025-09-22
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Personliga Assistans Falköping AB i Falköping
Nu söker vi dig som vill ha et trevligt extrajobb.
Du ska vara flexibel, social samt anpassningsbar då du med kort varsel kommer gå in i fler, alt. utvalda uppdrag. För att stå som timanställd i våra uppdrag krävs en introduktion hos varje uppdragsgivare, vi ser även att du närvarar i mån om tid på apt.
Dina arbetsuppgifter som personlig assistent varierar beroende på vilket uppdrag du blir anställd i, för mer information och frågor kontakta Marie.
Din arbetsgivare blir Din personliga assistans. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal med Kommunal och erbjuder anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsförmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: jobb@dinpa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställning". Arbetsgivare Din Personliga Assistans Falköping AB
(org.nr 556786-6776) Arbetsplats
Din Personliga Assistans Kontakt
Marie Ingemarsson marie@dinpa.se 0515-685573 Jobbnummer
9519205