Timvikarie - Sjuksköterska till vårt hospice
Stift Änggårdens Hospice / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-09-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Änggårdens Hospice i Göteborg
Vill du göra verklig skillnad för människor i livets slutskede? Nu söker vi sjuksköterskor som timvikarier till vårt hospice - en arbetsplats där omsorg, medmänsklighet och professionalism går hand i hand.Publiceringsdatum2025-09-12Om företaget
Vårt hospice erbjuder specialiserad palliativ vård i en varm, trygg och respektfull miljö. Vi arbetar tvärprofessionellt med patienten och de närstående i fokus, där varje individ bemöts med värdighet och omtanke.Om tjänsten
Som timvikarierande sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av vårt team. Du arbetar med kvalificerad palliativ omvårdnad, symtomlindring och stöd till gäster och deras närstående. Arbetet är varierande och meningsfullt, med möjlighet att påverka och bidra med din kompetens i en värdefull vårdkedja.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska (gärna med erfarenhet av palliativ vård, men inget krav)
Har ett lugnt och lyhört bemötande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god kommunikationsförmåga och ett empatiskt förhållningssätt
Är flexibel och vill arbeta vid behov, dag/kväll/helg
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
Kompetenta och engagerade kollegor
Individuell introduktion och stöd från erfarna medarbetare
Möjlighet till utveckling inom palliativ vård
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar och anställer löpande, så skicka gärna in din intresseanmälan så snart som möjligt.
Ansökan och frågor:
Skicka din ansökan till susanna.lindman@ahospice.se
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Susanna Lindman verksamhetschef på 0722-329255.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: susanna.lindman@ahospice.se Arbetsgivare Stift Änggårdens Hospice
Skepparevägen 2
)
436 50 HOVÅS Arbetsplats
Stiftelsen Änggårdens Hospice Jobbnummer
9505257