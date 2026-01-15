Timvikariat Stödassistent Kafé Kombi daglig verksamhet LSS
2026-01-15
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Välkommen till oss
Välkommen till Kafé Kombi daglig verksamhet LSS där personer med olika funktionsnedsättningar ålder 20-65 år har sin dagliga sysselsättning.
Vi driver ett kafé samt erbjuder fika till konferenslokaler som kan bokas av stadsdelens verksamheter.
Vi arbetar aktivt med att främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för brukarna. Insatserna ska vara av god kvalitet och grunda sig i respekt för brukarens självbestämmande samt integritet. Brukarna ska ges möjlighet till inflytande och medbestämmande över insatsen. Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt med ett tydligt och strukturerat arbetssätt och ett gott och respektfullt bemötande gentemot brukare och kollegor. För att säkerställa kvalitet i de insatser som genomförs, arbetar personalen målinriktat med handlingsplaner och metoder som redskap i det dagliga arbetet.
Arbetet innebär att ge stöd, omvårdnad och service utifrån individuella behov. Du stödjer, motiverar och assisterar brukarna i det dagliga livet samt tolkar och tydliggör vardagen. Det är viktigt att arbeta efter uppgjorda rutiner och förhållningssätt för att kaféarbetet ska fungera för våra brukare
Din roll
Din roll är att erbjuda meningsfulla aktiviteter som kan vara med habiliterande inriktning och/eller produktionsinriktade aktiviteter.
Arbetet som stödassistent på Kafé Kombi innebär att du tillsammans med dina kollegor ger stöd och service till brukare enligt LSS. Du motiverar till ett självständigt liv utifrån brukares styrkor, förmågor och färdigheter. Stödet, som utgår från beställningen, kan utformas både på ett pedagogiskt och praktiskt sätt i dialog med den enskilde personen. Vi arbetar med alternativ kompletterande kommunikation, lågaffektivt bemötande samt pedagogiskt ramverk.
Exempel på arbetsuppgifter är att:
Planera och genomföra dagens aktiviteter i verksamheten, tex baka, bemanna kaféet, ordna konferensfika, städa, tvätta mm
Anpassa stöd till varje person och följa dess plan för dagen.
Ansvara för löpande dokumentation i stadens dokumentationssystem Parasol.
God fysisk förmåga och uthållighet är en förutsättning i arbetet för att kunna stödja brukaren utifrån dennes behov. Att kunna lyfta, greppa och ge aktivt stöd vid förflyttningar tillhör vardagen, likväl som att kunna stödja och aktivt utföra moment inom personlig omvårdnad. Även fysiskt ansträngande arbetsuppgifter så som långa och raska promenader samt andra praktiska sysslor/uppgifter ingår i det dagliga arbetet då personalen i många lägen ska fungera som brukarnas "armar och ben".
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
Har gymnasial omvårdnadsutbildning, barn och fritid eller annan likvärdig utbildning
Har aktuell erfarenhet som stödassistent
Är väl insatt i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och dess intentioner för målgruppen
Talar och skriver svenska flytande då det är viktigt i kommunikationen med brukare, vid dokumentation och muntliga överlämningar mellan kollegor och samarbete med externa kontakter.
Det är meriterande om du:
Är van att arbeta både med praktiska arbetsuppgifter och stödja brukare till självständighet
Har erfarenhet kring olika arbetsmetoder såsom lågaffektivt bemötande alternativt kompletterande kommunikation, AKK.
Vi söker dig som har ett pedagogiskt förhållningssätt och förstår hur människor tar till sig kunskap utifrån deras olika förutsättningar. Du är strukturerad och planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt. Vidare ser vi att du har samarbetsförmåga och bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Som stödassistent förväntas du också vara självgående och ta ansvar för ditt arbete.
