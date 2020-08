Timvikariat inom område stöd och service - Landskrona kommun - Administratörsjobb i Landskrona

Prenumerera på nya jobb hos Landskrona kommun

Landskrona kommun / Administratörsjobb / Landskrona2020-08-26Omsorgsförvaltningen ger personer med fysiska och psykiska funktionshinder service och omvårdnad. Vår målbild är att se till varje människas behov och skapa förutsättningar för ett friskare och självständigare liv. I Landskrona stad strävar vi kontinuerligt efter att vara en attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar! Vårt mål är att bli ännu bättre än vad vi redan är, ett arbete som aldrig avstannar hos oss! Vi vill dessutom att vår värdegrund BRA (bemötande, resultat, ansvar) ska genomsyra allt vårt arbete.2020-08-26Område stöd och service (OSS) söker stödassistenter/stödbiträden för timvikariat till verksamheterna för brukare med stora behov inom autismspektrum.Vi söker dig som vill ha ett utvecklande extrajobb, där du får möjlighet att göra skillnad. Som stödassistent/ stödbiträde inom funktionshinder arbetar du på boende, i daglig verksamhet, inom personlig assistans och på korttidsvistelse med personer som har intellektuella, fysiska, neuropsykiatriska eller psykiska funktionsvariationer. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att ge våra brukare praktiskt och pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad och dokumentation. Tillsammans med dina kollegor bidrar ni till att skapa en kvalitativ och aktiv vardag utifrån brukarens individuella behov och förutsättningar.Du väljer själv vilka dagar du kan arbeta och lägger in det i vårt bokningssystem. Verksamheterna bokar sedan in dig när de behöver vikarier. Du kan bli bokad både längre och kortare perioder.Välkommen till ett intressant och stimulerande arbete där fokus ligger på att främja individens förutsättningar till egenkontroll i vardagen!Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet av vård- och omsorg eller motsvarande. Du har adekvat utbildning för området och erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrum är meriterande. Som stödassistent/stödbiträde hos oss är det viktigt att du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll, där du utgår ifrån allas lika värde. Du är tillmötesgående, har en positiv attityd och samarbetar väl med andra. För tjänsten krävs även att du är lyhörd inför din omgivning och att du sätter brukarens behov i centrum. Vidare behöver du vara flexibel gällande arbetstider och arbetsplatser samt att du snabbt sätter dig in i verksamhetens rutiner och arbetssätt. För att kunna kommunicera med kollegor, brukare och anhöriga samt för att kunna ta del av instruktioner och dokumentera behöver du ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket, såväl muntligt som skriftligt. För att få arbeta i våra verksamheter behöver du ha fyllt 18 år. Körkort är ett krav.Vi ser fram emot att höra från dig, välkommen med din ansökan!Löpande urval och intervjuer kommer att göras.ÖVRIGTFör att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa ett godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan, då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling.Läs mer om oss på: landskrona.se/Jobba hos ossI denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .TimlönSista dag att ansöka är 2020-09-30Landskrona kommun5333757