Timvikariat inom förskola och fritidshem
Timvikarier till barnomsorgen
Är du social, empatisk och ansvarstagande? Vill du ha ett jobb som får dig att växa och utvecklas? Sök då Timvikariat inom barnomsorgen i Krokoms kommun!
Välkommen till oss!
Krokom är en till ytan stor kommun mellan Östersund och Åre. Här kan du uppleva oslagbar natur, vandra i orörd fjällmiljö och fiska i rika vatten. Atlanten och Trondheim är mindre än tre timmar bort.
Som vikarie anställs du via Bemanningspoolen.
Inom Bemanningspoolen finns tillsvidareanställda undersköterskor och barnskötare, men också timanställda vikarier. Vi anställer löpande nya vikarier och ansökan är öppen året runt. Som timvikarie har du stor chans till vidare anställning efter din vikarieperiod. Vi erbjuder dig ett varierat, självständigt och roligt jobb.
En dag som vikarie inom barnomsorg
Att vikariera på förskola/fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och att du förväntas utföra de flesta av den personens arbetsuppgifter. Att arbeta i barngrupp innebär exempelvis utevistelse, samling med barnen, påklädning med mera. Förskolans verksamhet består av både omsorg och lärande. Undervisningen i förskolan utgår från barnens lekar och intressen. Den ordinarie personalen har det pedagogiska ansvaret, dvs. att pedagogerna planerar olika aktiviteter och teman som bygger på läroplanens målområden, dessa aktiviteter genomförs sedan av både barnskötare, vikarier och pedagoger.
Som timvikarie i Krokom blir du anställd i Bemanningspoolen. Du väljer område och arbetsplatser i samråd med oss på poolen, därefter bokar vi ut dig på introduktion. När introduktionen är klar och godkänd kan du bli bokad på jobb. Mer information om introduktion och de system vi använder får du när vi bjuder in dig till intervju.
Din kompetens
Krav
• Du behöver vara minst 18 år för att få anställning på Bemanningspoolen
Meriterande för tjänsten
• Barnskötarutbildning
• B-körkort
• Tidigare erfarenheten från barnomsorg
Övrig information
Timanställning
Tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning
Vi har en löpande rekrytering året runt.
Kontaktperson för tjänsten
Sara Stolth, Rekryterare
0640-162 52sara.stolth@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Obs. om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via länken, ta i stället kontakt via 0640-162 52
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
