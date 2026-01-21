Timvikariat behandlingsassistenter SiS Johannisberg Kalix
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Johannisberg har verksamhet i Kalix och i Boden (enhet Sävastgården). Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix söker behandlingsassistenter för timvikariat som vill vara med och stötta förändring i en ungdoms liv.
SiS ungdomshem Johannisberg är en institution i högsta säkerhetsklass vackert belägen bredvid Kalixälven intill det lugna bostadsområdet Grytnäs. Institutionen är i ett utvecklings- och expansionsläge där ett arbete med ökad bemanning och säkerhet pågår. Vår målgrupp i Kalix är pojkar 16 - 21 år placerade enligt Lagen om sluten ungdomsvård och Lagen om vård av unga. Allt abete genomsyras av våra ledord Respekt, Omtanke och Tydlighet. Även du som timvikarie erbjuds en gedigen introduktion med handledning och vidareutbildning inom områden som säkerhet, otillåten påverkan, konflikthantering, hjärt och lungräddning med mera.
Som behandlingsassistent arbetar du i team på avdelning tillsammans med kompetenta kollegor som väntar på att du blir en av teamet. I det dagliga arbetet ingår att bygga trygga relationer och motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Du spelar en viktig roll för stabiliteten hos våra ungdomar och står för basen i det dagliga livet med skolgång, aktiviteter, matlagning och städning. Som behandlingsassistent är du också med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra riktlinjer och rutiner.
Som timvikarie arbetar du när behov uppstår. Du lägger dig tillgänglig i vårt bemanningssystem Netwic och bokas efter din tillgänglighet. På så sätt skapar du själv den flexibilitet du behöver ha mellan arbete och fritid. Arbetspassen du kan lägga dig tillgänglig på varierar från dag, kväll, helg och nattarbete. Att timvikariera inom SiS ger dig som studerar till socialpedagog eller annan eftergymnasial utbildning med inriktning mot psykologi, sociologi eller pedagogik värdefulla erfarenheter och kunskaper i din framtida yrkeskarriär. Vi ser därför gärna att du som studerar tar chansen att söka timvikariat hos oss!
Hälsning från dina blivande kollegor:
"Välkommen att bli en av oss. Här på Johannisberg möts du av fantastiska kollegor som alla tillsammans arbetar för att skapa skillnad i ungdomarnas liv både här och nu och för framtiden. Som behandlingsassistent har jag möjlighet att lära mig nya saker varje dag, både i möte med ungdomarna och samhället i övrigt. En trygghet finns i att vi alltid arbetar i par och bygger därmed en stark gemenskap i arbetsgruppen och på avdelningarna." Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att bygga tillitsfulla relationer med våra ungdomar. Du har en positiv människosyn och din drivkraft är att arbeta med ungdomar. Du delar SiS värdegrund att vara en plats för förändring. Som person relaterar du till människor på ett lyhört och smidigt sätt, samtidigt som du kan sätta gränser och följa fattade beslut. Du är trygg, stabil och har förmåga att bibehålla ett professionellt förhållningssätt även i pressade situationer. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska även ha:
• Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
• God svenska i tal och skrift
• God fysisk förmåga
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468). För att undantag ska kunna göras krävs gymnasieexamen och relevant arbetslivserfarenhet. Vänligen bifoga gymnasiebetyg och/eller examensbevis för eftergymnasial utbildning till din ansökan. Examensbevis utfärdade i annat land ska vara översatta och validerade i Sverige via Universitet- och högskolerådet (UHR).
Meriterande:
• Erfarenhet från arbete med människor i utsatta livssituationer, till exempel inom kriminalvård, psykiatri, vård- och omsorg eller motsvarande
• Körkort B
Anställning
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Som anställd inom staten har du enligt avtal vissa förmåner som till exempel 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder, lönetillägg vid föräldraledighet samt ett årligt friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner.
Timvikariat efter behov. Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 26-05-31.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Facklig förtroendeman Seko
Thomas Lundbäck thomas.lundback@stat-inst.se 070-291 68 57 Jobbnummer
