Timmis som kan arbeta extra hos Tilde i Söderköping
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping
2025-11-11
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Hej,
Letar Du efter ett givande, roligt och varierande arbete som personlig assistent? Ett arbete där Du får vara med och göra skillnad för en annan person? Då har vi kanske uppdraget för Dig.
Vi söker efter en personlig assistent som vill arbeta med vår kund i Söderköping. Vi ser gärna en pigg pensionär eller någon som studerar som vill ha ett extra arbete. Du ska hjälpa till med allt i vår kunds vardag, måltider, personlig hygien, fritidsintressen. Du kommer att vara vår kunds förlängda arm och tar vid och hjälper till där funktionsnedsättningen sätter gränser. I din roll så ingår även att planera och strukturera upp vår kunds vardag tillsammans med kunden allt för att kunden ska bli så självständig som möjligt.
Vår kund är en 22 årig tjej som har Downs syndrom, autism och utvecklingsförsening.
Vår kunds intressen är TicTok, musik, sjunga, hålla på med min mobil, mysa i soffan. Hon gillar även att åka iväg och träna. Kunden bor i centrala Söderköping i en egen lägenhet.
Du och vår kund kommer att hänga ihop i vått och torrt, på semestern, till fest och till vardags. Ni kommer att utveckla en nära relation till varandra. Därför är det viktigt att personkemin stämmer och att man trivs ihop.
Teamet runt kunden
Du får ett härligt gäng av kollegor som är en sammansvetsad grupp. I vårt team så sätter vi lojalitet, engagemang, ansvar, delaktighet och glädje som viktiga egenskaper för att passa in i vårt team.
För denna tjänst krävs det att Du:
• Du ser detta uppdrag som långsiktigt
• Du ska vara lugn, trygg, tålmodig och inkännande
• Du ska ha hög ansvarskänsla, vara flexibel
• Vi värdesätter högt om du är arbetsvillig och lojal
• Tycker om att blogga, sjunga och utveckla nya intressen
• Behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift.
• Erfarenhet av autism och utvecklingsförsening är meriterande
• Önskvärt att Du har körkort
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
Arbetstid / Varaktighet: Tjänsten är som vikarie när någon ordinarie är sjuk eller har semester. Arbetet är förlagt på varierande tid dag, kväll, natt samt helg. Du jobbar mellan ca 09:00 till 09:00 dagen efter med väntetid på natten.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående för introduktion.
Ansök genom att skicka cv och personligt brev.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
