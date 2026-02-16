Timmerman/skogsarbetare/snickare
2026-02-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Östrydska kompaniet söker nu timmerman, skogsarbetare eller snickare. Du deltar i ett projekt att utföra och slutföra stockhus som timras upp enligt äldre byggteknik men med nya metoder med motorsåg. Stockar sågas och bearbetas med fräs för att därefter timras upp. Tak ock golv snickras. Materialet tas från befintlig skog där det även igår att ta ner träd och bearbeta stockar och material. Även skogsarbete i form av röjning. Meriterande om du har erfarenhet av skogsarbete, arbete med motorsåg, köra traktor med timmervagn, maskiner samt snickeri. Så ansöker du
