Timmanställd Packare | Biscuit International | Örkelljunga
Lernia Bemanning AB / Fabriksjobb / Örkelljunga Visa alla fabriksjobb i Örkelljunga
2026-06-23
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Örkelljunga
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Är du redo för en spännande utmaning? Vi söker timanställda packare till Biscuit International Sweden AB (fd Gille‐Bagaren) i Örkelljunga/Åsljunga. I rollen blir du en viktig del av produktionen och bidrar till att säkerställa hög kvalitet och leveransprecision. Tjänsten passar dig som trivs i ett högt tempo, är noggrann och gillar att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Hos vår kund får du chansen att bli en del av ett engagerat produktionslag och utvecklas inom livsmedelsindustrin. Som packare ansvarar du för packning, märkning och förberedelse av produkter för leverans.
Arbetsvillkor
Placeringsort: Örkelljuna/Åsljunga
Anställningsform: Timanställning med krav på annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Arbetstider: Skiftgång (dag/kväll/natt) beroende på produktionens behovArbetsuppgifter
Manuell packning av livsmedelsprodukter
Kvalitetskontroll/avsyning
Fyllning av kartonger och palletering
Enklare rengöring och underhåll av arbetsstationen, samt följa gällande hygien- och säkerhetsrutiner
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du trivs med praktiskt arbete, har en positiv inställning och kan hålla fokus under repetitiva moment. Flexibilitet vad gäller arbetstider och vilja att utvecklas och lära sig nytt.
Formella krav
Du är studerande eller har en annan sysselsättning på minst 50 %
B körkort samt tillgång till egen bil
Grundläggande kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
Tidigare erfarenhet från livsmedelsproduktion eller paketering
Truckkort
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Petra Dahdouh via e-post: petra.dahdouh@lernia.se
.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7935845-2065469". Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Örkelljunga Kommun (visa karta
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286 34 ÖRKELLJUNGA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9974216