Timledare till fritidsgårdar i Skellefteå kommun
2025-12-29
Vill du arbeta med ungdomar och vara en trygg vuxen i deras vardag?Nu söker vi timledare till flera av våra fritidsgårdar runt om i Skellefteå kommun.
Fritidsgårdarna är öppna mötesplatser för ungdomar, främst från årskurs 7 och uppåt. Hit kommer unga människor för att umgås, delta i aktiviteter och möta vuxna som finns där, lyssnar och sätter tydliga ramar. Verksamheten är drogfri och utgår från ett hälsofrämjande perspektiv.
DIN ROLL
Som timledare ansvarar du tillsammans med kollegor för att skapa en trygg, inkluderande och meningsfull verksamhet för de ungdomar som besöker fritidsgården. Du möter ungdomar i vardagliga situationer, deltar i aktiviteter och bidrar till en positiv och respektfull stämning.
I rollen ingår att kunna ta egna initiativ, samarbeta med andra och vara en stabil vuxen som kan sätta gränser när det behövs. Du deltar även i gemensamma utbildningar och kompetensutveckling som erbjuds inom verksamheten.
Arbetet är förlagt till kvällar och helger, cirka 2-3 kvällar per vecka.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För att vara aktuell för rollen behöver du ha möjlighet att arbeta regelbundet kvällar och helger. Du kan kommunicera på svenska och engelska i vardagliga situationer och har förutsättningar att arbeta i en verksamhet där mötet med ungdomar står i centrum.
Vi söker dig som är trygg i dig själv, kan agera stabilt även i situationer som förändras och som har förmåga att skilja på sak och person. Du tar initiativ i vardagen, har lätt för att samarbeta och möter både ungdomar och kollegor med hänsyn och respekt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i organiserad verksamhet, till exempel på fritidsgård, i skola eller inom föreningsliv. Även utbildning inom barn, unga eller pedagogik, eller tidigare erfarenhet av öppen ungdomsverksamhet, ser vi som ett plus. B-körkort för manuell växellåda är meriterande, liksom kunskaper i andra språk än svenska, till exempel teckenspråk, finska, samiska eller andra språk.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Hos oss är mångfald en tillgång och vi tror att olika perspektiv bidrar till en verksamhet där fler känner sig inkluderade.
För det här jobbet krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos Polisen (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/).
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
DIN NYA ARBETSPLATS
Som timledare blir du en del av Skellefteå kommuns fritidsgårdsverksamhet. Här arbetar vi tillsammans för att skapa trygga och meningsfulla mötesplatser för ungdomar i kommunen. Samarbetet mellan kollegor är en viktig del av vardagen och du har alltid stöd av andra i verksamheten.
I den här rekryteringen söker vi timledare till följande fritidsgårdar:
• Grottan, Ursviken
• Västergården, centrala stan
• Argus, Burträsk
• Holken, Kåge
• Loftet, Morö Backe
• Mingos, Lövånger
• Karat, Boliden
Ange i din ansökan vilken eller vilka fritidsgårdar du är intresserad av att arbeta på. Här kan du läsa mer (https://skelleftea.se/fritidsgardar)
om våra fritidsgårdar i Skellefteå kommun.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
