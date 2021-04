Timeout I Lyckeby Söker Servispersonal. - Sportbaren i Lyckeby AB - Servitörsjobb i Karlskrona

Sportbaren i Lyckeby AB / Servitörsjobb / Karlskrona2021-04-12TIMEOUT I LYCKEBY SÖKER SERVISPERSONAL.Timeout är en populär restaurang/sportbar i Lyckeby. Vårt koncept bygger på tre olika inriktningar, lunch, a la carte och take away. Vi har öppet alla dagar i veckan från 11:00 till sen kväll.Vi söker dig/er som har restaurangerfarenhet av servitris/servitörsyrket.Du kommer ingå i ett fantastiskt team som sätter gäster, service och medarbetare i fokus.Du ska tidigare ha arbetat i restaurangyrket, brinna för service, behärska stress samt gilla lagarbete. Du ska vara över 20 år med minst två års branschvana.Anställningarna är både hel och deltid och det finns stora möjligheter till tillsvidareanställning efter sommaren.Arbetsuppgifterna är bar, servering och att arbeta med avhämtning. Du som söker ska ha erfarenhet av serveringsyrket samt även vara van vid många bollar i luften då take away är en stor del av vårt koncept.Ansökan tas enbart emot via mail till micke@timeoutlyckeby.se Varmt välkomna med er ansökan./Teamet på Timeout2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-09Sportbaren i Lyckeby ABRiksvägen 3037162 Lyckeby5685055