Timavlönade vikarier sökes till stöd och omsorg
2025-08-29
Timavlönade vikarier inom vård och omsorg
Vill du göra skillnad i människors liv? Vill du möta nya människor och tycker du om att göra vardagen lättare för andra? Vill du arbeta tillsammans med kollegor som brinner för samma sak? Värdesätter du också gott bemötande, flexibilitet och att arbeta under eget ansvar, men med stöd från arbetskamrater och chefer? I så fall har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
I vår stöd- och omsorgsverksamhet värnar vi individen och tar tillvara brukarens egna förmågor.
För oss är det viktigt att alla får en god omvårdnad och ett gott bemötande är hos oss en självklarhet. Vi är snabba med att ta till oss ny teknik och vi är stolta över vår avvikelsehantering. Det är ett viktigt led i att hela tiden förbättra vårt arbete. Det är också viktigt för oss att ge dig som anställd möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Nu söker vi timavlönade vikarier till äldreboende, hemtjänsten, LSS och socialpsykiatrin.
Om dig
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och att hjälpa personer som behöver stöd och hjälp att leva så självständigt som möjligt. Erfarenhet och utbildning är förstås ett plus, men allra viktigast är du som person, och att du har ett genuint intresse för arbetet och en vilja att utvecklas. Körkort är meriterande i vissa arbetslag. Övrig information
Urval och tillsättning av tjänsterna sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
