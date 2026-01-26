Timavlönade vikarier sökes till LSS & socialpsykiatri
2026-01-26
Timavlönade vikarier inom LSS och socialpsykiatrin
Vill du göra skillnad i människors liv? Vill du möta nya människor och tycker du om att göra vardagen lättare för andra? Vill du arbeta tillsammans med kollegor som brinner för samma sak? Värdesätter du också gott bemötande, flexibilitet och att arbeta under eget ansvar, men med stöd från arbetskamrater och chefer? I så fall har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-26Om företaget
I vår stöd- och omsorgsverksamhet värnar vi om individen och tar tillvara brukarens egna förmågor.
Inom LSS och socialpsykiatrin bedriver vi ett flertal verksamheter:
På Alvägen i Bergsjö finns Lotsen som vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Verksamheten består av boendestöd till personer i ordinärt boende samt ett antal lägenheter som är bostäder med särskild service.
Vi har två gruppbostäder inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), Berge i Bergsjö och Rösta i Harmånger. I ett gruppboende är tanken att vuxna personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.
Koalan är ett korttidsboende i Bergsjö för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Här får barn och ungdomar chans till rekreation, miljöombyte och kreativ utveckling.
Vi bedriver även daglig verksamhet i Bergsjö med sysselsättning för funktionshindrade där man utför arbete åt olika företag och sysslar med olika typer av hantverk, loppis och cafe.
Vi bedriver verksamhet dygnet runt och arbetar enligt 3 skift (dag, kväll och natt). Vi ser gärna att du är intresserad av att arbeta på flera av våra verksamheter.
Om dig
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och att hjälpa personer som behöver stöd och hjälp att leva så självständigt som möjligt. Erfarenhet och utbildning är förstås ett plus, men allra viktigast är du som person, och att du har ett genuint intresse för arbetet och en vilja att utvecklas. Du har B-körkort.Övrig information
Oöppnat utdrag från belastningsregister ska lämnas in innan anställning på Koalan.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
