Timavlönad undersköterska till Växjö
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-01Arbetsuppgifter
Som timavlönad förväntas du delta i det dagliga arbetet. På Växjö sjukhus eller på någon av våra vårdcentraler i länet innebär det bland annat:
• omvårdnadsarbete
• patientkontroller
• provtagning (ven och kapillär)
• såromläggning
• förebyggande av vårdskador
Arbetet på vårdavdelningar är förlagt till vardagar och helger och innebär arbete dag-, kvälls- och nattetid.
På mottagningar och vårdcentraler är arbetet förlagt till vardagar, dagtid. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och det är meriterande om du har erfarenhet av akutsjukvård. Vi tar även emot ansökningar från sjuksköterskestudenter som vill arbeta vid sidan av sina studier.
Du ska vara en strukturerad person som kan organisera och planera ditt arbete väl. Du har god samarbetsförmåga, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och anpassar dig när situationen kräver det.
Det är även av vikt att du förstår det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Då vi rekryterar utifrån verksamheternas behov så kommer du placeras i den verksamhet som är i behov av timavlönade undersköterskor.
Kontroll av belastnings- och misstankeregistret görs av Region Kronoberg inför anställning inom psykiatri, primärvård, barn- och kvinnokliniken.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Dag/kväll/natt
Bifoga betyg och intyg som är relevanta för aktuell tjänst.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 252/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Nygatan 20 (visa karta
)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg Kontakt
HR-specialist
Cecilia Wiklund cecilia.wiklund@kronoberg.se Jobbnummer
9886986