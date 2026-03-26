Timavlönad kock och köksbiträde till Bemanningstjänst
Järfälla Kommun, Utbildningsförvaltningen / Kockjobb / Järfälla Visa alla kockjobb i Järfälla
2026-03-26
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla Kommun, Utbildningsförvaltningen i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Se gärna vår film om hur det är att arbeta på bemanningstjänst, för att få en inblick i hur arbetet fungerar: https://www.jarfalla.se/jobbaijarfalla/jobbasomtimvikarie/vikarieinomforochgrundskola.4.2bcf41dd144728ec59af4e7.html
Arbetsuppgifter
Vill du bidra till barns hälsa och matglädje? Som timavlönad kock eller köksbiträde är du en viktig del av vårt team och ser till att barn och elever får goda, näringsrika måltider varje dag. Arbetet är flexibelt och varierande du ersätter ordinarie personal vid frånvaro och får möjlighet att arbeta på olika förskolor och skolor.
I rollen som kock ansvarar du för att laga och servera måltider enligt Svenska näringsrekommendationer, planera och förbereda mat samt följa hygienrutiner.
Som köksbiträde hjälper du till med disk, städning, enklare matlagning, följer hygienrutiner och ser till att måltiderna serveras på ett trevligt sätt. Arbetsuppgifterna kan variera mellan olika skolor och förskolor.
Ett av målen för våra kostverksamheter är att servera goda och vällagade måltider som ska tillgodose barnens och elevernas behov av energi och näring, allt enligt Svenska näringsrekommendationer. Måltiderna ska grundlägga och främja god folkhälsa samt präglas av kvalitets- och servicetänkande.
Vi använder TimePool för att matcha dina önskade arbetstider med verksamhetens behov, vilket ger dig frihet att planera din tid. Enheternas behov styr hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag.
För att lyckas i rollen behöver du ha tillgång till internet och mobiltelefon. Du bör bo inom rimligt avstånd för att kunna ta dig till arbetsplatsen inom en skälig tid.Kvalifikationer
I första hand söker vi dig som har gymnasieutbildning med inriktning mot restaurang- och livsmedelsprogrammet/storhushåll eller motsvarande utbildning. Har du dessutom tidigare erfarenhet från arbete i storkök ser vi det som meriterande.
Du måste tycka om och se det som en utmaning att arbeta på nya arbetsplatser, samarbeta med nya kollegor och vara trygg i detta. Eftersom tjänsten innebär att snabbt kunna bidra till en god arbetsinsats måste du kunna arbeta självständigt och ha förmåga att ta egna initiativ. I arbetet krävs det att du är utåtriktad och trivs i en miljö med både vuxna och barn.
Det är önskvärt om du har kunskap om lagar, förordning och riktlinjer som styr måltidsverksamheten. Sökande med kunskaper i livsmedelshygien och specialkost är meriterande.
Du ska ha en god kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift.
Då våra medarbetare arbetar måndag-fredag på schema med arbetstider inom tidsspannet 06.30-15.30 söker vi dig som kan arbeta under dessa tider. Du ska kunna arbeta som minst fem dagar per månad för att behålla din anställning. Du ska utöver detta kunna arbeta på måndagar.
Arbete under sommaren och loven är begränsat eftersom våra skolor och förskolor till största del är stängda under dessa perioder.
Om du erbjuds anställning hos oss krävs det enligt lag även att du ska uppvisa ett belastningsregister för att anställning ska vara aktuellt. Belastningsregistret benämns "Belastningsregister för arbete i skola, förskola eller barnomsorg" och finns att beställa på Polisens webbplats. Notera att belastningsregistret får vara max 1 år gammalt sedan utfärdandedatum.
Vi intervjuar löpande under ansökningstiden och intervjuerna kommer att ske digitalt. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kommunal
Susanne Johansson susanne.johansson@jarfalla.se
9820782