Timavlönad kock/köksbiträde till Ljungby sjukhus
Region Kronoberg / Restaurangbiträdesjobb / Ljungby Visa alla restaurangbiträdesjobb i Ljungby
2025-08-21
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
, Markaryd
, Växjö
eller i hela Sverige
Välkommen till verksamheten kost och restauranger inom regionservice! Vi skapar nytta och underlättar vardagen för invånare och medarbetare inom Region Kronoberg genom att erbjuda servicetjänsterna patientmåltider och restaurang, kaffeservice och catering.
Region Kronobergs restauranger serverar hållbara måltider som tillagats med stor andel ekologiska livsmedel. Verksamheten består av ca 90 medarbetare.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Vi söker kockar och köksbiträden till Ljungby sjukhus.
Vill du göra skillnad varje dag? Vi söker engagerade och noggranna kockar och köksbiträden som vill bidra till en trygg och välfungerande måltidsservice för våra patienter. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en viktig samhällsfunktion där kvalitet, hygien och omtanke står i fokus.
Tjänsten är timavlönad och innebär att du arbetar vid behov, främst när ordinarie personal är frånvarande.
Om rollen:
Som kock eller köksbiträde är du en nyckelperson i att säkerställa att våra patienter får näringsrika måltider på ett säkert och respektfullt sätt. Du arbetar i ett team där samarbete och ansvarstagande är centralt.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Dukning av måltidsbrickor till sjukhusets avdelningar
Diskning och rengöring av köksutrustning
Packning och leverans av varor till avdelningarna
Kassatjänst
Servering
Matlagning
Beredning av råkostKvalifikationer
Vi söker dig som har ett öga för hygien och ordning, är flexibel och trivs med att samarbeta i team. Du har ett serviceinriktat arbetssätt och drivs av att göra skillnad för patienternas välmående.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet från restaurang, storkök eller liknande verksamhet.
• Grundläggande kunskap om livsmedelshygien, specialkost och hantering av allergener.
• För arbete som kock ställer vi ytterligare krav på gymnasieutbildning inom restaurang och livsmedel eller likvärdig utbildning.
• God kunskap i svenska i både tal och skrift.
Som person är du:
• Samarbetsorienterad och prestigelös du bidrar till lösningar och håller fokus på det gemensamma målet.
• Relationsskapande du har lätt för att möta nya människor och visar hänsyn i ditt bemötande.
• Lyhörd och empatisk du kan sätta dig in i andras situation och agerar med omtanke.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö, ett meningsfullt uppdrag och möjligheten att göra verklig skillnad för våra patienter.
Om detta låter som något för dig är du varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 529/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg Kontakt
HR-specialist
Evelina Karlsson evelina.k.karlsson@kronoberg.se Jobbnummer
9469551