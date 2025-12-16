Timanställning till Kvinnohuset
2025-12-16
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Är du redo att göra skillnad? Bli en del av Individ- och familjeförvaltningen!
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Med fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser strävar vi alltid efter att hjälpa människor att leva sina liv av egen kraft.
Varför välja oss?
Spännande utvecklingsskede: Vi befinner oss i en dynamisk fas där vi moderniserar och anpassar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.
Engagerad arbetsmiljö: Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi värdesätter samarbete och utveckling.
Signs of Safety: Vi arbetar enligt den framgångsrika metoden Signs of Safety, vilket innebär att vi fokuserar på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar.
Välkommen till en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad!Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Arbetet på Kvinnohuset består i att ta emot våldsutsatta kvinnor, med eller utan barn, och i vissa fall även kvinnor med beroendeproblematik. Uppdraget är främst att erbjuda skydd och stöd i vårt boende. Riskbedömning görs i den aktuella situationen och kontinuerligt. Dokumentation i Journal digital sker fortlöpande och är en viktig del i arbetet.
På Kvinnohuset erbjuds kvinnorna kris- och samtalsstöd och långsiktigt är syftet att kvinnan får hjälp att hitta sina egna strategier för att kunna leva ett självständigt och så tryggt liv som möjligt i ett eget boende. En annan del i arbetet är att bistå med praktiskt stöd och medverkan i kontakten med andra myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning och dessutom gedigen och mångårig arbetslivserfarenhet av arbete inom det sociala fältet. Du ska ha erfarenhet av arbete med målgruppen, våldsutsatta i nära relationer och deras barn och även med våldsutsatta med samtidig beroendeproblematik. Det är meriterande om du har utbildning/erfarenhet av att använda riskbedömningsinstrumenten FREDA och PATRIARK.
Verksamheten är ständigt under utveckling vilket förutsätter att du som person är flexibel och positiv till utveckling. Arbetet i Kvinnohuset kräver en hög grad av flexibilitet även vad gäller arbetsuppgifter. Utöver detta vill vi att du är en engagerad, ansvarstagande, trygg och positiv person, öppen för nytänkande och med god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete i team och med andra samarbetspartners. Att vara lösningsinriktad och kreativ är en förutsättning för detta arbete.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Minst tvåårig eftergymnasial utbildning, till exempel behandlingspedagog, socialpedagog, socionom eller liknande
Körkort B är ett krav.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Gärna erfarenhet av att arbeta med kvinnor i utsatta situationer
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan, då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling.
Läs mer om oss på: landskrona.se/Jobba hos oss
I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
