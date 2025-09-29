Timanställning som Kandidatansansvarig
OnePartnerGroup Halland AB / Administratörsjobb / Halmstad Visa alla administratörsjobb i Halmstad
Timanställning som Kandidatansvarig - Kombinera studier med ett givande extrajobb inom rekrytering!
Vi på Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag, OnePartnerGroup, söker nu dig som vill kombinera dina studier med ett varierat och utvecklande extrajobb på vårt kontor i Halmstad.
Hos oss får du möjlighet att lära dig hur rekryterings- och bemanningsbranschen fungerar - från första annonsutkast till intervjuer och administration. Det är en roll som ger dig praktisk erfarenhet att ta med in i både studierna och framtida yrkesliv - kanske till och med hos oss, efter examen?
Nyfiken? Läs vidare!
Kort om oss på OnePartnerGroup
OnePartnerGroup är en del av Satellite Group, en koncern som förenar flera starka kompetensföretag med ett gemensamt mål: att hjälpa människor och företag att navigera på framtidens arbetsmarknad. Vi är stora när det krävs, små när det behövs - och tillsammans står vi alltid starkare.
Genom vårt nätverk av bolag erbjuder vi skräddarsydda lösningar som möter dagens behov och förbereder för morgondagens utmaningar. Med rätt människor, på rätt plats, vid rätt tidpunkt skapar vi förutsättningar för tillväxt och långsiktiga partnerskap.
Vår kultur genomsyras av värdeorden framåtlutad, schysst och lagspelare - ord som speglar vårt engagemang, vår vilja att agera rättvist, och vårt fokus på samarbete. Vi tar helt enkelt laget före jaget.
Om rollen
Som kandidatansvarig blir du en viktig del av vårt team i Halmstad. Tillsammans arbetar vi för att matcha rätt kandidater till våra kunder, framför allt inom yrkesarbetarsegmentet. Dina arbetsuppgifter kommer att variera men innefattar bland annat annonsering, urval, kontakt med kandidater via mejl och telefon samt viss administration.
Du jobbar extra vid behov, främst under dagtid. Det finns också möjlighet till mer regelbunden arbetstid - beroende på både dina och våra behov. För rätt person kan det även finnas chans till fortsatt anställning efter studierna.
Vem söker vi?
Vi söker dig som studerar en eftergymnasial utbildning inom HR, beteendevetenskap, ekonomi, Service Management eller liknande, och som har minst ett år kvar av studierna. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av service eller kundkontakt, där du fått visa initiativförmåga och ansvarstagande.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och känner dig trygg i att kommunicera med människor i olika situationer.
Och hur är du som person?
Vi tror att du är en person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och som trivs i ett omväxlande tempo. Du är flexibel och har lätt för att organisera ditt arbete även när mycket händer samtidigt. Samtidigt är du nyfiken och orädd - du vågar ta dig an nya uppgifter och ser utmaningar som möjligheter snarare än hinder. Att vara en del av ett team och bidra med dina idéer ser du som en självklarhet.
Vad du får hos oss
Det här är inte bara ett extrajobb - det är en chans att få praktisk erfarenhet av hur det faktiskt fungerar att arbeta inom HR och bemanning. Du får insyn i hela rekryteringsprocessen, blir en viktig del av ett engagerat team, och får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.
Låter det som rätt steg för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten eller oss som arbetsgivare? Hör gärna av dig till Robin Larsson på 0734-255296 alt. robin.larsson@onepartnergroup.se
- vi ser fram emot att prata mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Halland AB
(org.nr 556997-4388), https://www.onepartnergroup.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Robin Larsson robin.larsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9531692