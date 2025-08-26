Timanställning som ambulerande receptionist i Stockholm!
2025-08-26
Är du studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51%? Vill du knyta nya kontakter och skapa ett bredare cv? Då bör du jobba som ambulerande receptionist inom kontor! Kontoren har öppet under vardagar och kontorstider, därför söker vi dig som kan arbeta 2-3 hela vardagar i veckan. Vi är flexibla och kan anpassa schemat veckovis så det passar dig och dina studier så bra som möjligt.Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Som anställd i vår vikariepool får du en unik chans att knyta nya kontakter inom affärslivet och prova på nya och spännande arbetsuppgifter. Vi erbjuder dig en trygg anställning med lön enligt kollektivavtal samt ett inkluderande jobb med bra arbetsklimat. I denna roll är du ansiktet utåt för Uniflex hos våra kunder.
Arbetstiderna är vanliga kontorstider, måndag-fredag.
Det kommer vara start omgående.
Under sommar och jullov finns möjlighet till jobb på heltid!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer att jobba inom:
• Reception
• Kontorsservice
• Konferens
• Växeltelefoni
Detta innebär i huvudsak att vara olika företags ansikte utåt och jobba aktivt med bra kundbemötande i alla lägen!
Vem är du?Kvalifikationer
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51 %.
• God svenska och engelska i tal och skrift.
• Fullständiga gymnasiebetyg.
• Som en del av vår rekryteringsprocess för denna tjänst genomförs en kontroll i belastningsregistret. Det sker alltid med kandidatens samtycke. Detta gör vi eftersom flera av våra kunder har det som krav.
Vi ser att du kan arbeta minst 2-3 hela vardagar i veckan, gärna mer, men viktigt är att du har en annan huvudsaklig sysselsättning. Tjänsten går utmärkt att kombinera med studier då det är väldigt flexibelt - du kan jobba olika dagar varje vecka beroende på skolschemat.
Arbetet som receptionist ställer höga krav på en utåtriktad personlighet, servicekänsla samt en god problemlösningsförmåga. Du är stresstålig, driven och har förmåga att ta egna initiativ. Du trivs i mötet med människor och har lätt för att skapa förtroende.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet - du får upplärning hos oss och hos våra kunder!
Om verksamheten
Vi har intervjuer löpande, ansök redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
