Timanställning Natt - Särskilt Boende För Äldre

Nu söker vi personer som vill arbeta NATT inom Särskilt boende för äldre.
Värdegrunden speglar det förhållningssätt som vi har i vårt dagliga arbete. Enkelt - Effektivt - Medborgarvänligt.
Vi söker dig som har ett trevligt bemötande och tycker om att arbeta med människor! Det är ett varierande arbete och därför behöver du vara flexibel och kunna ta eget ansvar. Du behöver kunna möta människor som befinner sig i olika situationer i livet och anpassa dig efter den enskildes behov.
Som person är du positiv och engagerad. Du har förmåga att förmedla trygghet och glädje i verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Nu söker vi personer som vill arbeta vaken natt på våra särskilda boenden.
Vi har sex särskilda boenden för äldre som finns i Sala: Johannesbergsgatan 2, Parklängan, Bergsmansgatan 30, Ekebygården och Björkgården i Västerfärnebo.
Vi arbetar med personcentrerad omvårdnad där boendes önskemål och behov står i fokus. Det är ett roligt och socialt arbete där du behöver kunna lyssna, visa respekt och skapa en meningsfull vardag. Arbetet är varierat och det ingår dagliga aktiviteter och utevistelse.
I arbetet hjälper du personer med bland annat omvårdnad, av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. I arbetet förekommer medicinsk omvårdnad på delegering från sjuksköterska.
KVALIFIKATIONER
- Du ska ha fyllt 18 år vid anställningen
- Du bör ha förmågan att ta emot delegering av sjuksköterska vilket innebär att du ska ge läkemedel eller medicinsk omvårdnad. I vissa verksamheter är delegering ett krav.
- Du behöver kunna tala, skriva och förstå svenska eftersom dokumentation och kommunikation är en viktig del i arbetet.
- Du behöver kunna använda dator, Ipad och Iphone.
- God fysik.
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
- Gymnasieutbildning, vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet
- Vårderfarenhet
- Språkkunskaper utöver svenska
- Kompetens inom olika metoder/arbetssätt t.ex. inom demens/AKK/MI mm.
- Körkort B (tillgång till egen bil för arbete på Björkgården)
ÖVRIGT
- Vi tillhandahåller hjälpmedel samt skyddsutrustning som t.ex. munskydd och visir
- From 1 Juli 2023 är undersköterska skyddad titel. Det innebär att du som är undersköterska behöver söka ett intyg hos Socialstyrelsen och uppvisa för arbetsgivaren för att få kalla dig undersköterska.
Under den tid du provar på arbetet hoppas vi att ditt intresse väcks och att du vill studera inom Vård- och omsorgsprogrammet.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Tidsbegränsad anställning, Timanställning.
Arbetstider: Vaken natt
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi tar endast emot ansökan via denna annons.
UPPLYSNINGARvoo.samordningsenheten@sala.se
FACKLIG REPRESENTANT
Kommunal 010-442 81 83
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
Sala kommun (org.nr 212000-2098), http://www.sala.se/
