Timanställning med varierande uppdrag och kort varsel
MW Sverige AB / Rese- och trafikjobb / Stockholm Visa alla rese- och trafikjobb i Stockholm
2026-05-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MW Sverige AB i Stockholm
, Örebro
, Motala
, Luleå
eller i hela Sverige
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning som studier, arbete eller är en pigg pensionär?
Vi söker dig som vill jobba extra vid sidan av din huvudsakliga sysselsättning.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Arbetsbeskrivning kan variera beroende på uppdrag, historiskt har vi bland annat använt vår QRF till följande uppdrag:
Visitations- och publikvärdar på konserter.
Plansäkerhet vid sportevenemang.
Bemanning av industri vid oförutsedda produktionstoppar.
Snöröjning.
Lösa ut kortvarig sjukfrånvaro hos kunder.
Bygge av scen, tält och andra liknande uppgifter.
Handräckning till erfaren personal hos kund som av en eller annan anledning behöver avlastning.
MW Groups QRF kontaktas vanligtvis med relativt kort varsel via mail, telefonsamtal eller SMS. Då får du som QRF-medlem avgöra om du kan arbeta på angivna tider.
Om dig
Vi söker dig som vill jobba extra vid sidan av din huvudsakliga sysselsättning.
Du kommer att ingå i en arbetsstyrka som kan komma att bli kontaktade när MW Group får in tillfälliga arbeten som kräver snabb tillsättning men även planerade insatser framåt i tiden som kräver större personalvolymer under kortare tidsperioder. Du är en individ som är tjänstvillig, lösningsorienterad och ödmjuk. Du kan föra dig i sociala sammanhang, är en lagspelare som förstår att alla uppgifter oavsett hur stora eller små dom är, är viktiga kuggar i en helhet. Du tar ansvar för tilldelade uppgifter och känner en stolthet i att alltid leverera det lilla extra.
Formella krav
Godkänd bakgrundskontroll.
Då arbetet är ett extrajobb krävs det att du har en annan huvudsaklig sysselsättning eller studier på minst 50%.
Du är boende i Stockholm med omnejd.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Meritande
Utbildats inom svenska Försvarsmakten (minst värnplikt eller GMU).
Vad vi erbjuder
En välkomnande företagskultur som vilar på MW Fundaments, där vi ställer höga krav på våra anställda för att säkerställa att dina kollegor är de bästa tänkbara.
Våra tjänster och lösningar många gånger är direkt kopplade till att stärka och skydda samhällets motståndskraft under både fred, kris och under yttre påverkan.
Om MW Group
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare MW Sverige AB
(org.nr 556892-5415), https://mwgroup.se/
169 73 SOLNA Arbetsplats
MW Group Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Nils Olofsson De-Millo nils.olofsson.demillo@mw.group Jobbnummer
9895731