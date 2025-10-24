Timanställning inom vård och omsorg
2025-10-24
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du faktiskt gör skillnad på riktigt?
Vi söker dig som vill jobba framförallt i :
* Hemtjänst Limmared eller Dalstorp
* Personlig assistans i Tranemo
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ , tvätt samt fritidsaktiviteter ingå.Kvalifikationer
Vi söker:
Undersköterskor/vårdbiträde
Stödassistenter/vårdare
Personliga assistenterKvalifikationer
Du ska ha fyllt 18 år.
Körkort inom hemtjänst.
Du måste behärska det svenska språket i både tal och skrift.
I arbetet förekommer även ensamarbete vilket ställer krav på egen intiativförmåga.
Vi har som krav att du anger referensperson.
Vi erbjuder:
* Ett flexibelt extrajobb som passar perfekt vid sidan av studier eller annat arbete.
* Möta människor, bygga relationer och känna att du gör något viktigt varje dag.
* Du får utbildningar inom läkemedel, förflyttning/lyft och dokumentation.
* Du får friskvårdsbidrag upp till 3500 kr/år vid arbete mer än 40% per halvår.
* Du får fritt inträde till simhallarna i Tranemo och Svenljunga
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet det viktigaste är att du är trygg, ansvarstagande och gillar att hjälpa andra. Vi ger dig introduktion och stöttning hela vägen.
Belastningsregister
För att få arbeta inom funktionshinderomsorgen måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du på polisens hemsidahttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Ansök och bli en del av vårt härliga team i Tranemo kommun!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285645". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462) Arbetsplats
Tranemo Kommun Kontakt
Bemanningssamordnare
Elin Arulf elin.arulf@tranemo.se 0325 576078 Jobbnummer
9572122