Timanställning inom socialt stöd - flexibel omfattning
Harmony Invest AB / Vårdarjobb / Varberg Visa alla vårdarjobb i Varberg
2026-02-27
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Harmony Invest AB i Varberg
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Flexibel timanställning - skapa trygghet i din närmiljö
Anhörig till Anhörig är en privat verksamhet som nu etablerar sig i flera kommuner runt om i Sverige.
Vår modell bygger på kontinuitet - att samma person återkommer så att trygghet och förtroende kan byggas över tid.
Uppdrag uppstår när behov finns lokalt. Det kan ske genom någon i din egen krets, eller genom matchning via oss när vi får en förfrågan i din kommun.
Detta är en flexibel timanställning för dig som söker deltidsarbete eller extra inkomst vid sidan av annan sysselsättning.
Arbetet innebär praktiskt och socialt stöd i vardagen - inte vårdinsatser.
Arbetsuppgifter kan exempelvis vara:
Social samvaro och promenader Lättare städning
Inköp och ärenden Trädgårdsarbete
Praktiskt stöd i hemmet
Uppdragets innehåll formas i dialog mellan den som får stödet och utföraren, med tydliga ramar från oss.
Vi erbjuder
Timanställning vid behov Lön per timme Semesterersättning Trygga anställningsvillkor Flexibel omfattning
• * * * *
• * * * *
Arbetets omfattning varierar beroende på uppdrag och ort.
Ange vilken kommun du bor i när du ansöker.
Skriv gärna din kommun i ämnesraden i ditt mejl till info@anhorigtillanhorig.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: info@anhorigtillanhorig.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ange din kommun i ämnesraden". Arbetsgivare Harmony Invest AB
(org.nr 559008-6020) Arbetsplats
Anhörig till anhörig Jobbnummer
9769264