Timanställning inom förskola och skola
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2026-07-13
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Bemanningsenheten i Vara kommun söker nu timanställda till förskola, skola och fritidshem.
Din roll
Är du en person som uppskattar variation, vill utvecklas och ha ett meningsfullt arbete? Som vikarie hos oss erbjuder vi arbete inom förskola, grundskola F-6 och fritidshem. Du blir en viktig del av våra verksamheter och bidrar till att skapa en trygg, lärorik och stimulerande miljö för barn och elever. Oavsett vilken verksamhet du arbetar i, har du i uppdrag att vara en god förebild, stötta och vägleda dem.
I rollen får du möjlighet att prova på olika arbetsplatser och arbetsuppgifter, då du kan komma att vikariera på flera av våra förskolor och skolor.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som:
Fyllt 18 år och vill arbeta med barn och ungdomar.
Har erfarenhet och/eller utbildning inom området (meriterande men ej krav).
Behärskar svenska språket, muntligt och skriftligt, på den nivå som arbetsuppgifterna kräver, eftersom svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatserna.
Bemöter barn, kollegor och vårdnadshavare med respekt.
Körkort och tillgång till bil är ett stort plus, då du kan behöva ta dig till olika arbetsplatser. Vi värdesätter flexibilitet och din förmåga att anpassa dig till nya miljöer och arbetssätt.
Personlig lämplighet är avgörande för oss.
Observera att du måste kunna visa upp följande innan anställning:
Ett utdrag från polisens belastningsregister för arbete inom skola och förskola, det beställer du här.
Giltig ID-handling (t.ex. pass). Körkort kan visas tillsammans med ett personbevis från Skatteverket och det görs i samband med intervjun.
Din framtida arbetsplats
Förskole- och skolverksamheten består av sju förskolor och nio grundskolor utspridda på sju orter runt om i Vara kommun. Där du som timanställd via Bemanningsenheten, arbetar på de olika verksamheterna utefter deras behov.
Vi arbetar i bokningssystemet Medvind, där du själv lägger till vilka dagar och tider du kan arbeta. Bokningar sker via SMS, så du behöver ha mobiltelefon.
Rekrytering sker löpande och när behov uppstår.
Har du frågor kring lön, kontakta rekryterande chef.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Vara Kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
)
534 81 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor ledning, Bemanningsenheten Jobbnummer
10000499