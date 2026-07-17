Timanställning - Vi lär dig instrumenthantering inom sjukvården
Aleris Sjukvård AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-07-17
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Vill du bli en del av vårt team på Aleris Endoskopi & Gastro i Göteborg?
Vi söker nu en timanställd med start i augusti för arbete med rengöring och hantering av endoskopiska instrument.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Arbetet består främst av:
Rengöring, desinfektion och hantering av endoskopiska instrument enligt gällande rutiner.
Säkerställa att instrument finns tillgängliga och är korrekt omhändertagna inför och efter undersökningar.
administrativa uppgifter kan förekomma
Bidra till en säker och välfungerande verksamhet tillsammans med övriga medarbetare.
Tjänsten är en timanställning med start i augusti. Under de flesta veckorna från augusti och under hösten finns möjlighet att arbeta upp till heltid, beroende på verksamhetens behov.
Vi söker dig som
Är noggrann och ansvarsfull
Trivs med praktiskt arbete och att följa rutiner.
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt.
Är flexibel och har möjlighet att arbeta vid behov.
Ingen tidigare utbildning eller erfarenhet av instrumenthantering krävs. Du får en introduktion och upplärning i samband med att din anställning börjar.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas, utvecklas och känna stolthet i ditt arbete. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där samarbete, delaktighet och hög medicinsk kvalitet står i centrum. Läs mer om våra förmåner här.
Anställningsvillkor Anställningsform: timanställning Omfattning: deltid - heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns Så ansöker du
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I denna rekrytering ingår digital referenstagning och bakgrundskontroll som en del av vårt arbete för en trygg och ansvarsfull verksamhet.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8083522-2104532". Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Södra Allégatan 6 (visa karta
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413 01 GOTHENBURG Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
10004999