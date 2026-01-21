Timanställning - Sjuksköterska till Vårdavdelning

Capio Spine Center Göteborg är en högspecialiserad enhet verksam inom elektiv rygg- och proteskirurgi. Våra patienter kommer via vårdgaranti och från försäkringsbolag. Vi bedriver en verksamhet med korta beslutsvägar, där långsiktighet och kvalitet är ledord. Vi har korta ledtider från bedömning till operation samt mycket hög patient- och personalnöjdhet.
Din roll
Hos oss jobbar du i ett stabilt och kompetent arbetslag. Du kommer att ansvara för inskrivning av patienter samt sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdavdelning. Du ansvarar själv för ett antal patienter och jobbar i ett team om 2-3 sjuksköterskor. Önskvärt att du kan jobba dag- kväll- och nattpass och även helger. Vi jobbar för att hålla hög kvalité på vården och en hög patientnöjdhet.
Vi erbjuder dig
Upplärning sker individuellt efter överenskommelse.
En stabil arbetsgrupp som har mycket roligt tillsammans. Vi är en arbetsgrupp som lär av varandra och stöttar varandra när det behövs. Vi erbjuder även en lättare frukost varje dag. Som anställd har du även fri tillgång till vårat gym.

Friskvårdsbidrag

Frukost

En god arbetsmiljö som du aktivt kan påverka

Gott samarbete och effektiva flöden

En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra

Om dig
Vi söker dig som önskar jobba extra och som har andra uppdrag vid sidan av då behovet är väldigt varierande och många gånger oftast rör akuta luckor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där god förmåga till kommunikation och samarbete med både patienter och medarbetare värderas högt. Vi är en arbetsplats där hög ambitionsnivå, kollegialitet och omtanke prioriteras. Kompetens inom ortopedi är meriterande.
Du har en hög ansvarskänsla, är serviceinriktad och engagerad. Du arbetar för att uppnå god vård i den dagliga verksamheten och medverkar till att patientsäkerhet, patientbemötande och vårdkvalitet ständigt förbättras i enlighet med klinikens mål.
Publicerat: 2026-01-21
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Vi går igenom ansökningarna löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
