Timanställda undersköterskor till Heldygnsvård barn och unga på SCÄ
2026-01-16
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
Vi på Stockholms centrum för ätstörningar söker timanställda undersköterskor.
Är du engagerad, ansvarstagande och söker ett flexibelt extrajobb? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi drygt 280 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Heldygnsvård barn och unga har plats för 12 familjer med en behandlingstid mellan 6-10 veckor. Familjearbete är en central roll i behandlingen där föräldrarna stärks i sin föräldraroll samt får ökad kunskap om ätstörningen. Föräldrarna är närvarande med sina barn under hela behandlingsperioden. Hos oss arbetar man nära i team (vårdlaget) med sjuksköterskor, undersköterskor, psykiatriker, dietist och kurator. FBT har en mycket central roll i behandlingen.
Läs gärna mer om vår verksamhet här.
Vill du arbeta med och lära dig mer om patienter med ätstörningar?
Vi erbjuder dig som utbildad undersköterska en stimulerande och trevlig arbetsplats där vi har patienten i centrum. Du får utbildning i våra behandlingsmetoder samt även regelbunden handledning. Vi är engagerade team med hög kompetens och vi strävar efter att ge patienterna den bästa vården. Vi vill åstadkomma ett öppet och trivsamt arbetsklimat med nära samarbete mellan våra olika enheter. Varje vecka har familjerna möjlighet att träffa en Delaktighetssamordnare och vi har ett nära samarbete med patientföreningen Frisk och Fri.
Tillsammans med oss får du möjlighet att växa, trivas och fortsätta utveckla vår ätstörningsvård.
Dina arbetsuppgifter
Teamarbete, måltidsstöd, ångesthantering, stödjande samtal, permissionsplanering och uppföljning samt leda psykoedukativa grupper för patienter och närstående.
Anställningsform och arbetstider:
Intermittent anställning (timanställning)
Skiftarbete med goda arbetstider.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatri och med patienter med ätstörningar är meriterande. Pågående studier inom ett område vilket kan bidra till vår verksamhet ser vi som positivt, samtidigt som du får erfarenhet som kan berika dina studier.
Likaså tidigare praktiska erfarenheter av somatiska undersökningar som venös blodprovstagning och EKG, samt kunskaper i journalsystemet TakeCare.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som använder samtalet som verktyg i patientarbetet. Du sätter patienten i fokus, tar initiativ och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är prestigelös, lojal och trivs i teamarbete.
Bifoga gärna bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen i din ansökan.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
