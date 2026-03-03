Timanställda Trafikkoordinatorer till Extratrafik
Nobina Sverige AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-03-03
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobina Sverige AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Huddinge
, Täby
eller i hela Sverige
Den nystartade Trafikbeställningscentralen (TLEX) är en del av Nobina Commercial och finns i Stockholm, Göteborg och Landskrona. Här arbetar ett engagerat team med sex ordinarie och två timanställda trafikkoordinatorer. TLEX hanterar trafikkoordinering dygnet runt inom tågersättning, beställningstrafik och eventtrafik som utförs av Nobina tillsammans med våra avtalsparter. Verksamheten omfattar ett tiotal avtal runt om i landet och koordinerar dagligen mellan cirka 100 och 1000 bussar.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas med ambitionen att fortsätta utveckla affären, stärka kvaliteten i vår leverans och bygga långsiktiga samarbeten med våra kunder. Nu förstärker vi teamet och söker två timanställda trafikkoordinatorer som vill arbeta i en händelserik miljö med stort ansvar. Rollen passar dig som trivs med tempo, variation och utmaningar och som vill vara med och göra skillnad i en verksamhet där operativ kvalitet och affär går hand i hand.
Om rollen
Som trafikkoordinator har du ett tydligt operativt helhetsansvar för den dagliga trafiken. Du säkerställer att våra förare har rätt förutsättningar att genomföra sina uppdrag och leder samt fördelar resurser för att minimera störningar och kundpåverkan. Arbetet sker i realtid och kräver att du snabbt kan analysera situationer, prioritera åtgärder och fatta beslut med bibehållen kvalitet. Du ansvarar även för att korrekt och aktuell information om trafikläget kommuniceras till förare, kunder och andra intressenter via våra system. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna och externa parter där service, struktur och tydlighet är avgörande. Utöver den operativa delen har tjänsten ett tydligt affärsfokus. Du arbetar med ersättnings- och beställningstrafik där du bland annat tar fram offerter och kalkyler.
Personliga egenskaper och utbildning
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att arbeta i en operativ och affärsinriktad miljö med tidspress. Du hanterar uppkomna problem och avvikelser metodiskt, kan analysera och prioritera information löpande samt fatta beslut med bibehållen kvalitet. Du arbetar långsiktigt, har ett starkt servicefokus och bidrar till god samverkan genom att vara prestigelös, empatisk och kommunikativ.
Utöver dina personliga egenskaper som vi kommer värdera högt ser vi gärna att du:
Har gymnasiekompetens samt intresse för teknik och fordon
Har arbetat minst två år som trafikledare med tåg eller buss
Är bekväm med Microsoft Office
Behärskar svenska i tal och skrift
Det är extra meriterande med god lokalkännedom, erfarenhet från administration samt kalkylering och framtagning av offertförfrågningar samt kunskaper i branschspecifika system såsom TRIP, Hastus, Teams och THM:s trafiksystem.
Om tjänsten och ansökan
Tjänsten avser en behovsanställning på timme. Individuell lönesättning tillämpas.Urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare.
Frågor gällande rekryteringsprocessen: Admir Turanovic, admir.turanovic@nobina.se
alt 070-972 97 46
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att leverera vårt resenärslöfte. Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk och kulturell mångfald och ser gärna kvinnliga sökande. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/ Arbetsplats
Nobina Kontakt
Produktionschef
Admir Turanovic admir.turanovic@nobina.se Jobbnummer
9775304