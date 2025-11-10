Timanställda till hemtjänst dagar/ kvällar/ helger
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du jobba lite extra hos oss på Saras Omsorg?
Vi söker dig som vill arbeta extra hos oss på Saras Omsorgs hemtjänst på Gärdet. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett aktivt och hälsosamt åldrande på Östermalm.
Vi söker nu dig som vill jobba extra på dagar/ helger och kvällar. Du besöker flera kunder under dag/kväll och hjälper dem med deras vardagssysslor till exempel tillredning av mat & måltider, hygien, matinköp, ledsagning osv. De flesta av våra kunder bor nära vårt kontor med gångavstånd på Gärdet.
Vi söker dig som behärskar svenska i både tal och skrift. Du är empatisk och värnar om varje individ. För oss är det viktigt att de äldre personerna får ett värdigt liv och känna trygghet och meningsfullhet i sin vardag.Publiceringsdatum2025-11-10Övrig information
Alla anställningar inom företaget omfattas av kollektivavtal.
Vår arbetsplats ligger på Kampementsgatan på Gärdet, bara 5 minuters gångväg från bussar och tunnelbanestationen.
Krav att du kan uppvisa 100 gymnasiepoäng i svenska.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Via mail
E-post: jobb@sarasomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställd helg och kvällar". Arbetsgivare Saras Omsorg i Stockholm AB
(org.nr 559156-9842)
Kampementsgatan 20-24 (visa karta
)
115 38 STOCKHOLM Kontakt
Enhetschef
Anna Bjuvenmark jobb@sarasomsorg.se 076- 010 58 21, 0733-291551 Jobbnummer
9596854