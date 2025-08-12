Timanställda terminalarbetare sökes till Landskrona och Helsingborg
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
ARBETSBESKRIVNING
Hos våra kunder i Landskrona och Helsingborg söker vi just nu terminalarbetare. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak involvera:
Sortering av paket
Pakethantering
Tömma och lasta bilar med paket
DINA KVALIFIKATIONER.
Du har en en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier/annat arbete)
Du bör kunna arbeta under varierande arbetstider.
Truckkort A1-A4, B1-B5.
Vi ser gärna att du har körkort samt tillgång till egen bil, då det inte är säkert att det finns kollektivtrafik att tillgå
Flytande svenska i både tal och skrift då det är viktigt att du kan tillgodogöra dig skriftliga säkerhetsinstruktioner och utbildningsmaterial.
Meriterande
Tidigare erfarenhet ut av lagerarbete
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
Har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Job&Talent.
Är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
Har en hög servicenivå.
Kan arbeta i ett högt tempo men med bibehållen kvalitè
Är strukturerad och noggrann i ditt arbete
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Jobandtalent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Ersättning
