Timanställda studenter till Volvo Lasvagnar Umeå
2026-03-20
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Volvos fabrik i Umeå är en av våra största fabriker, där vi tillsammans med 1800 engagerade medarbetare utgör en av Norrlands viktigaste industrier. Här tillverkar vi hytter till Volvo Trucks - från plåtrulle till lackerad hytt - med hjälp av modern teknik och kompetenta medarbetare. Vi söker nu studenter till vår fantastiska fabrik där vi kan erbjuda möjligheten att jobba extra på timmar hos oss under studietiden för att få en inblick i hur det är att arbeta inom industrin.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en lagspelare, som med driv och engagemang vill bidra i vår resa mot framtidens transportlösningar. Har du kanske varit en tidigare feriearbetare hos oss under sommaren som i nuläget studerar och som skulle vilja jobba extra? Som timanställd student på Volvo Lastvagnar kommer du att jobba inom produktion med förekommande uppgifter såsom plåtpressning, karosseri och måleri. Arbetsuppgifterna kan variera mellan att sköta maskiner eller robotar, köra truck, lackering eller svetsning.
Kvalifikationer för att arbeta hos oss som student
Du förväntas att kunna arbeta på timmar vid behov utanför dina studier. Du kan arbeta max tio arbetspass i snitt per rullande fyraveckorsperiod, utöver eventuella helgövertider. Mängden arbete kan därmed variera i perioder utifrån behov. Du är 18 år fyllda och är heltidsstuderande i linje med kraven från CSN. Vi kommer att göra kontroll av heltidsstudier vid rekrytering. Vi ser gärna att du studerar en utbildning som är teknisk inriktad, men självklart är alla som studerar välkomna att söka. Hos oss på Volvo kan du ta första steget mot en framtid fylld av möjligheter
Hur går du tillväga för att ansöka?
För att öka dina chanser till att jobba på timmar hos oss är det viktigt att du tydligt lyfter dina kompetenser och besvarar de frågor som anges i annonsen. Din ansökan bör även innehålla: CV & personligt brev samt beskrivning av din utbildningsbakgrund.
Sista ansökningsdatum är 5 april 2026, men vi tillsätter löpande så tveka inte att ansök redan idag. Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss: fredrik.brinck@volvo.com
eller bjorn.salander@volvo.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Vem vi är och vad vi tror på
Vi är engagerade i att forma framtidens landskap för effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Att uppfylla vårt uppdrag skapar otaliga karriärmöjligheter för talanger inom gruppens ledande varumärken och enheter.
Att ansöka om detta jobb ger dig möjlighet att bli en del av Volvo Group. Varje dag kommer du att arbeta med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna inom vårt område för att kunna lämna vårt samhälle i bättre skick för nästa generation. Vi är passionerade om det vi gör och trivs med teamwork. Vi är nästan 100 000 människor förenade över hela världen av en kultur av omsorg, inkludering och empowerment.
Affärsområdet Trucks Technology & Industrial rekryterar lagspelare som är redo att skapa verklig effekt för våra kunder. Våra decentraliserade team arbetar nära kunderna, med hög hastighet och stort eget ansvar, för att skapa det de verkligen behöver.Kom och samarbeta med oss kring innovativ, hållbar teknik som omdefinierar hur vi utvecklar, bygger och levererar värde. Ta med din nyfikenhet, din expertis och din samarbetsförmåga - tillsammans förvandlar vi djärva idéer till konkreta lösningar för våra kunder och bidrar till en mer hållbar morgondag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services AB
Fredrik Brinck +46 728627967
