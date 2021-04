Timanställda skötare/undersköterskor sökes till avd. 25 BUP, Hal - Region Halland - Vårdarjobb i Halmstad

Region Halland / Vårdarjobb / Halmstad2021-04-14Om arbetsplatsenBarn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården i Halmstad är Hallands vårdavdelning för unga patienter mellan 0 och 18 år med psykisk ohälsa.Vi erbjuder dig ett arbete i en organisation med patienten i fokus, som präglas av vetenskap, beprövad erfarenhet, öppenhet och samverkan. I vår verksamhet ser man till hela människan och vi arbetar för att ständigt förbättra och utveckla den psykiatriska omvårdnaden.Avdelningen har deltagit i ett nationellt förbättringsarbete 7 år i rad och därav är den förbättringsmetodik som används ett väletablerat arbetssätt. Avdelningen satsar på kontinuerlig utbildning av all personal för att dels säkra god och säker vård men även bibehålla en stimulerande arbetsmiljö.2021-04-14Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med barn/ungdomar och familjer sett ur ett barnpsykiatriskt perspektiv. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av vanligt förekommande skötaruppgifter inom psykiatri exempelvis daglig omvårdnad, aktiviteter/social träning, patientsamtal, anhörigsamtal samt dokumentation i VAS (Region Hallands datajournalsystem). Ditt arbete anpassas efter varje patients unika behov, som kan variera under behandlingstiden. Du kommer arbeta i ett team med erfarna kollegor.Arbetstid: dag, kväll och helg.Vi söker dig som har fullgjort skötarutbildning (Omvårdnadsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet alternativt äldre program) med lägst betyg Godkänd i samtliga kurser.Önskvärt är att du inom ramen för utbildningen har Psykiatri 2, 200 poäng, alternativt kurs Psykiatri inom tidigare utbildningar. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom det psykiatriska området. Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav för tjänsten.Vidare är det en fördel om du är insatt i lagarna som styr vården inom psykiatrin. Då arbetet innebär en hel del journalföring är det viktigt att du har god datorvana.Att arbeta som skötare hos oss är roligt, omväxlande och utmanande samtidigt som det ställer krav på dig att både vara flexibel och kunna arbeta självständigt. Du är en trygg och stabil person som har en god förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter och kan hantera stressfyllda situationer. Avdelningen består av team med flera professioner och därför är god samarbetsförmåga av yttersta vikt. Ett positivt och professionellt förhållningssätt samt ett gott bemötande gentemot patienter och arbetskamrater är något annat vi förväntar oss. Vi uppskattar lyhördhet och förmåga till helhetstänkande kring patienten. Därtill ser vi att mod och vilja att utvecklas i din roll som skötare är andra viktiga egenskaper hos dig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Varmt välkommen med din ansökan!Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.Om Region HallandRegion Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland ­ - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa!Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidTimanställning. Tillträde: Enligt överenskommelse. VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-09REGION HALLAND5691099